पुणे

Pune DJ Sound Issue : बापटांवरील मारहाणीचा सर्व स्‍तरातून निषेध

ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न हा कोणत्याही एका धर्माचा, उत्सवाचा किंवा व्यक्तीचा प्रश्न नाही. नागरिकांचे आरोग्य, शांततेने जगण्याचा अधिकार आणि कायद्याचे पालन यांच्याशी तो संबंधित आहे.
vidyanand bapat

vidyanand bapat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - ‘ध्वनी प्रदूषणाविरोधातील बापट यांची ही भावना सर्वसामान्य पुणेकरांचीच भावना आहे. धर्म, परंपरा तसेच सण उत्सवांवर गुंडशाही ताबा मिळवत असून जनतेवर दहशत निर्माण करत आहे. बापट यांना मारहाण हा सामान्य नागरिकांचा गळा घोटण्याचाच प्रकार आहे.’ अशा शब्‍दांत सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पदाधिकारी, संघटना यांच्‍याकडून विद्यानंद बापट यांच्‍यावर झालेल्‍या मारहाणीच्‍या घटनेचा निषेध नोंदविण्‍यात आला.

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