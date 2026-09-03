पुणे - ‘ध्वनी प्रदूषणाविरोधातील बापट यांची ही भावना सर्वसामान्य पुणेकरांचीच भावना आहे. धर्म, परंपरा तसेच सण उत्सवांवर गुंडशाही ताबा मिळवत असून जनतेवर दहशत निर्माण करत आहे. बापट यांना मारहाण हा सामान्य नागरिकांचा गळा घोटण्याचाच प्रकार आहे.’ अशा शब्दांत सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पदाधिकारी, संघटना यांच्याकडून विद्यानंद बापट यांच्यावर झालेल्या मारहाणीच्या घटनेचा निषेध नोंदविण्यात आला..मुद्द्याला मुद्द्याने उत्तर द्या; गुद्द्याने नव्हे - अंनिस‘ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न हा कोणत्याही एका धर्माचा, उत्सवाचा किंवा व्यक्तीचा प्रश्न नाही. नागरिकांचे आरोग्य, शांततेने जगण्याचा अधिकार आणि कायद्याचे पालन यांच्याशी तो संबंधित आहे. या प्रश्नावर कोणाचे मत वेगळे असेल, तर त्याला उत्तर युक्तिवादाने, चर्चेने आणि लोकशाही मार्गाने देता येते. मात्र एखाद्याच्या भूमिकेला उत्तर देता येत नसेल म्हणून त्याच्यावर हात उचलणे, धक्काबुक्की करणे अथवा धमकावणे हा लोकशाही मूल्यांवरच हल्ला आहे. बापट यांच्या भूमिकेशी कोणाचे मतभेद असतील तर त्यांनी ते तथ्यांच्या आधारे मांडावेत. मुद्दे खोडता येत नसतील तर गुद्द्यांचा आधार घेणे, ही प्रवृत्ती अत्यंत धोकादायक आहे. आज ध्वनीप्रदूषणाविरोधात बोलणाऱ्या व्यक्तीवर हात उचलला जात असेल, तर उद्या कोणताही नागरिक अन्याय, अंधश्रद्धा, प्रदूषण, भ्रष्टाचार किंवा सार्वजनिक गैरप्रकारांविरोधात आवाज उठवण्यास घाबरेल. विद्यानंद बापट यांच्यावर मारहाण व धमकी दिल्याच्या घटनेचा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तीव्र शब्दांत निषेध करते.’- मिलिंद देशमुख, नंदिनी जाधव, श्रीपाल ललवाणी, राज्य कार्यकारी समिती सदस्य, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.गुंड शक्तींपासून उत्सवांचे रक्षण करा‘गुंडशाहीचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची पुणे जिल्हा कमिटी तीव्र निषेध करत आहे. तसेच मारहाण करणाऱ्या गुंड प्रवृत्तींना तातडीने आळा घालून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी करत आहे. धर्म, परंपरा तसेच सण उत्सवांवर गुंडशाही ताबा मिळवत असून जनतेवर दहशत निर्माण करत आहे. नागरिकांचा शांततेने जगण्याचा अधिकार पायदळी तुडवला जात आहे. अशा झुंडशाही प्रवृत्तींपासून आपल्या सण उत्सवांचे रक्षण करण्यासाठी जनतेने जागे होण्याचे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे. सर्व लोकशाही प्रेमी, शांतता प्रेमी नागरिकांनी अशा गुंड प्रवृत्ती विरोधात उभे राहावे असे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे.’- कॉ. गणेश दराडे, कॉ. प्रा. अजित अभ्यंकर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, पुणे जिल्हा कमिटी.कायदेशीर कारवाई करावी‘कोणताही सण म्हणजे वाटेल तसा धांगडधिंगा घालण्याचे स्वातंत्र्य नव्हे, हे बापट यांनी ठामपणे सांगितले आहे. त्यांची ही भावना सर्वसामान्य पुणेकरांचीच भावना आहे. ‘डीजे’ तसेच रस्त्यात घातलेल्या मंडपांमुळे सामान्य लोकांना खूप त्रास होतो हे गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. बापट यांच्या मागण्यांशी आम्ही सहमत असून केवळ पुण्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रातच ‘डीजे’वर बंदी असावी आणि ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई व्हावी, अशी आम्ही मागणी करतो. बापटांवर हल्ला करणाऱ्या गुंडांवर आणि दहीहंडी आणि गणेशोत्सवात सामान्य लोकांना वेठीला धरणाऱ्यांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करून पुणे पोलीस आणि सत्ताधारी भाजपने आपण 'कायद्याच्या राज्या'च्या बाजूचे आहोत, हे दाखवून द्यावे.’’- मेधा थत्ते, प्रा. शरद जावडेकर, सीमा काकडे, मिलिंद चव्हाण, दत्तात्रय जाधव, सचिन देसाई व इतर जवाब दो, पुणे.भाजप बापट यांच्या पाठीशी‘विद्यानंद बापट यांना मारहाण करणारे जे आहेत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल या गोष्टीचे भाजप समर्थन करत नाही. भाजपही विद्यानंद बापट यांच्या पाठीशी आहे.’- गणेश बिडकर, सभागृह नेते भाजप‘डीजे’ बंदीसाठी गणेश मंडळांनी पुढाकार घ्यावा‘सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करत ‘डीजे’ विरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या बापट यांना मारहाण हा सामान्य नागरिकांचा गळा घोटण्याचाच हा प्रकार आहे. ही झुंडशाही, गुंडशाही पुण्यासारख्या सुसंस्कृत शहरांत पोसली जातेय यासारखे दुर्दैव नाही. कोर्टानेच ‘डीजे’ला पूर्ण बंदी दिलेली असताना कुणाच्या वरदहस्ताने ही गुंडगिरी पोसली जातेय हे न कळण्याइतकी जनता दूधखुळी नक्कीच नाही. एका बापटांचा आवाज दाबला म्हणजे जनता गप्प बसेल हा निव्वळ गैरसमज आहे. समाजस्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला बंदी असायलाच हवी. यासाठी सगळी जनता एकवटायला हवी. सणांचे पावित्र्य जपणं हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. खरेतर गणेश मंडळांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन समाजघातक प्रकारांना आळा घालायला हवा. आपण पुढच्या पिढीला काय देणार आहोत याचं भान प्रत्येकाने ठेवायलाच हवे.’’- सुनीता वाणी, पुणे.भ्याड कृत्याचा निषेधया भ्याड कृत्याचा लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) च्या एससी एसटी आघाडीने तीव्र निषेध केला आहे. आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय आल्हाट तसेच पदाधिकारी प्रमोद राजगुरू, दत्तात्रय राजगुरू, विजय आटवल, विजय कदम आणि के. सी. पवार यांनी याबाबत संयुक्त पत्रक काढून निषेध व्यक्त केला आहे. लोकशाहीत विचारांना उत्तर विचारांनी द्यायचे असते, गुंडगिरीने नाही. पुण्यासारख्या सांस्कृतिक शहरात अशा घटना घडणे हे निषेधार्ह आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक करावी आणि बापट यांना संरक्षण द्यावे, अशी मागणी आघाडीने केली आहे.जनशक्ती पथारी विक्रेता कल्याणकारी संघानेही निषेध केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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