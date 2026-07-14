पुणे

MPSC Exam : ‘एमपीएससी’ने विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळू नये; ऑफलाइन परीक्षेच्या मागणीला काँग्रेसचा पाठिंबा

‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ने (एमपीएससी) आगामी परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा घेतलेला निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत नुकसानकारक आहे.
Gopal Tiwari

Gopal Tiwari

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ने (एमपीएससी) आगामी परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा घेतलेला निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत नुकसानकारक आहे. आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी न खेळता परीक्षा पारंपरिक ऑफलाइन पद्धतीनेच घ्याव्यात. हा निर्णय न बदलल्यास काँग्रेस रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल,’ असा इशारा काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी दिला.

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