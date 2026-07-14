MPSC Exam : ‘एमपीएससी’ने विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळू नये; ऑफलाइन परीक्षेच्या मागणीला काँग्रेसचा पाठिंबा

पुणे - ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ने (एमपीएससी) आगामी परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा घेतलेला निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत नुकसानकारक आहे. आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी न खेळता परीक्षा पारंपरिक ऑफलाइन पद्धतीनेच घ्याव्यात. हा निर्णय न बदलल्यास काँग्रेस रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल,’ असा इशारा काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी दिला..‘एमपीएससी’ परीक्षा ऑफलाइन घेण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीला काँग्रेसने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत तिवारी बोलत होते. यावेळी ‘एनएसयूआय’चे जिल्हाध्यक्ष साहेबराव क्षीरसागर, विद्यार्थी प्रतिनिधी सचिन गायकवाड उपस्थित होते..तिवारी म्हणाले, ‘आतापर्यंत आयोगाचा एकही पेपर फुटला नसताना अचानक ऑनलाइनचा अट्टाहास का? मनुष्यबळाचे कारण देत खासगी संस्थेकडून परीक्षा घेणे चुकीचे आहे. ऑनलाइन परीक्षेतील ‘नॉर्मलायझेशन’ पद्धत सदोष असून, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलून आयोगाचा मनमानी कारभार सुरू आहे. हक्कांसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचा आवाज दाबला जात आहे.’.क्षीरसागर म्हणाले, राज्यातील दीड लाखांहून अधिक विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षेच्या तयारीत असून अचानक निर्णय बदलल्याने त्यांना मानसिक व आर्थिक फटका बसत आहे.’ तर ‘ग्रामीण भागात नेटवर्कची मोठी समस्या असल्याने ऑनलाइन परीक्षा देणे अशक्य आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल,’ अशी भीती गायकवाड यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.