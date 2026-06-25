पुणे

‘खासदारांचे पक्षांतर मतदारांशी विश्‍वासघात’

‘खासदारांचे पक्षांतर मतदारांशी विश्‍वासघात’
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पुणे, ता. २५ : ‘‘महाविकास आघाडीच्या ध्येय-धोरणांवर विश्‍वास ठेवून निवडून आलेल्या खासदारांनी भाजप-महायुतीत प्रवेश करणे, हा मतदारांशी केलेला विश्‍वासघात आहे. विकास निधी मिळत नसल्याचे कारण देऊन पक्षांतर करणे, ही सत्ताधाऱ्यांच्या कारभाराची पोलखोल असून जनतेवर सूड उगवण्याचा हा निंदनीय प्रकार आहे,’’ अशी टीका प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केली.
संबंधित मतदारसंघांतील जनतेने भाजप-महायुती विरोधात मतदान करून पर्यायी लोकप्रतिनिधींची निवड केली होती. मात्र, केवळ सत्तेसाठी जनतेच्या कौलाचा अनादर केला जात असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘राज्यातील जनतेने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस प्रणीत इंडिया आघाडीला ३१, तर भाजप-एनडीएला १७ जागा देऊन महायुतीविरोधी कौल स्पष्ट केला आहे. असे असताना विरोधी खासदारांच्या मतदारसंघात विकास निधी रोखणे, हा देशात सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या राज्याशी द्रोह आहे.’’ अशी सापत्नपणाची वागणूक काँग्रेस व महाविकास आघाडी खपवून घेणार नसून सरकारविरोधात सविनय कायदेभंग आणि असहकार आंदोलन पुकारले जाईल, असा इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे.

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