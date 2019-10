Vidhan Sabha 2019 : पुण्यात शिंदे विरुद्ध टिळक, बहिरट विरुद्ध शिरोळे

विधानसभा 2019

पुणे : विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आज (मंगळवार) दुसरी यादी जाहीर केली असून, कसब्यातून नगरसेवक अरविंद शिंदे यांना तर शिवाजीनगरमधून दत्तात्रय बहिरट यांनी उमेदवारी मिळाली आहे. भाजपने आज आपल्या 125 उमेदवारांची यादी जाहीर करताना पुण्यातील आठही उमेदवारांची घोषणा केली होती. त्यामध्ये कसब्यातून महापौर मुक्ता टिळक, तर शिवाजीनगरमधून माजी खासदार अनिल शिरोळे यांचे पुत्र सिद्धार्थ शिरोळे यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. आता काँग्रेसच्या दुसऱ्या यादीत शिवाजीनगरमधून दत्ता बहिरट आणि कसब्यातून अरविंद शिंदेंची घोषणा झाल्याने काँग्रेस आणि भाजपमधील थेट लढत पाहायला मिळणार आहे. काँग्रेसने यापूर्वी जाहीर केलेल्या यादीत कॅन्टोन्मेंटमधून रमेश बागवे यांना उमेदवारी दिलेली आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनी कोथरूड मतदारसंघ मित्रपक्षांना सोडल्यात जमा आहे. येथून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील उभे असल्याने त्यांच्याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेते राजू शेट्टी लढण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस आणि आघाडीतील मित्रपक्षांनी ही खेळी केल्याचीही माहिती मिळत आहे. त्यामुळे पुण्यात शत प्रतिशत असलेल्या भाजपला आघाडीकडून टक्कर मिळणार का हा प्रश्न आहे. शिंदे यांचा सामना भाजपच्या उमेदवार आणि शहराच्या महापौर मुक्ता टिळक यांच्याशी तर बहिरट यांचा सामना सिद्धार्थ शिरोळे यांच्याशी लढत द्यावी लागणार आहे. शिंदे यांना पक्षात रविंद्र धंगेकर यांच्याशी तर बहिरट यांना मनीष आनंद यांच्याशी उमेदवारीसाठी सामना करावा लागला. शिंदे हे सध्या महापालिकेत काँग्रेसचे गटनेते असून बहिरट हे माजी नगरसेवक आहेत. दोघेही पहिल्यांदाच विधानसभेच्या निवडणूक रिंगणात उतरत आहेत. काँग्रेसने या पूर्वी शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांची पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदार संघातून उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे आता 3 उमेदवार जाहीर झाले आहेत.

Web Title: Congress declares two candidates in Pune for Maharashtra Vidhan Sabha 2019