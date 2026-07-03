Pune News : सावरकरांच्या सुटकेसाठी काँग्रेसने केला होता ठराव; सात्यकी सावरकरांची न्यायालयात माहिती, सात जुलैला होणार उलटतपासणी

पुणे - स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या सुटकेसाठी मोहम्मद अली जोहर यांच्या अध्यक्षतेखाली काकीनाडा येथे १९२३ मध्ये झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात ठराव मंजूर केला होता. काँग्रेसने असाच ठराव भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांच्या फाशीच्या वेळी केला असता, तर त्यांची फाशी टळली असती, अशी माहिती सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी विशेष न्यायालयात दिली. .हा खटला कोणी किती दया याचिका पाठविल्या, कोणाची कशी सुटका झाली, या विषयावर नसल्याने याबाबत कोणतीही कागदपत्रे सादर केलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची बदनामी केल्याप्रकरणी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात सात्यकी सावरकर यांनी येथील विशेष न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. त्यामध्ये राहुल गांधी यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी सात्यकी सावरकर यांची उलटतपासणी घेतली. सात्यकी सावरकरांच्यावतीने ॲड. संग्राम कोल्हटकर बाजू मांडत आहेत..स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या कथित दया याचिकांवरून ॲड. पवार यांनी सात्यकी सावरकरांना विविध प्रश्न विचारले. त्यावर सावरकरांची सुटका ही याचिका पाठवून नव्हे, तर १९३७ मध्ये बिगर काँग्रेसी विधीमंडळात प्रयत्न केल्यामुळे झाल्याचा दावा सात्यकी सावरकर यांनी केला. या प्रकरणात सात्यकी सावरकर यांची उलटतपासणी सात जुलैला सुरू राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.