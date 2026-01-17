Congress Party : अडचणीतील काँग्रेसला पुणेकरांचा ‘हात’

गेल्या दहा वर्षात सतत घसरत जाणाऱ्या कॉंग्रेसच्या आलेखाला अखेर पुणेकरांनी ‘हात’ दिला. नेत्यांची वाणवा, पक्षातील न थांबणारी गळती आणि मित्रपक्षांनी साथ सोडून दिल्यानंतरही कॉंग्रेसला या निवडणुकीत यश आले. २०१७ च्या तुलनेत दोन आकडी अंक गाठण्यात पक्षाला यश मिळाले..लोकसभा आणि त्या पाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शहर कॉंग्रेसला मोठे अपयश आले. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत पक्षाची अवस्था कशी राहणार याबाबत शंका व्यक्त केली जात होती. परंतु निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले. तेव्हापासून भाजप विरोधकांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने शेवटपर्यंत केला..विरोधकांबरोबरच पक्षातील काही नेत्यांनी यश येऊ दिले नाही. त्यामुळे आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाने ऐनवेळी कॉंग्रेसची साथ सोडली. परंतु सर्वस्व गमावलेल्या शिवसेनेची ‘मशाल’ हाती घेऊन, पक्ष रिंगणात उतरला. शिवसेनेसह मनसेला सामावून घेत, शर्थीचे प्रयत्न सुरू ठेवले..परंतु आघाडीच्या जागा वाटपात झालेला घोळ, अनेक प्रभागात विरोधकांबरोबरच मित्रपक्षांच्या उमेदवारांबरोबर मैत्रिपूर्ण लढती करण्याची वेळ पक्षावर आली. राज्यातील नेत्यांकडून पुरेसे पाठबळ नसताना ही पक्षाच्या स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी स्वबळावर चमकदार कामगिरी करून दाखविली.२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत पक्षाला जेमतेम दहा जागांवर विजय मिळाला होता. त्यानंतरही पक्षातील गटबाजी थांबली नाही. दरम्यानच्या काळात जुने आणि ताकदवान नेते पक्ष सोडून गेले. भाजपसह अन्य राजकीय पक्षांनी विद्यमान नगरसेवकांना उमेदवारी नाकारली तर आयते उमेदवार मिळतील, याकडे पक्ष डोळे लावून बसला होता..परंतु प्रशांत जगताप वगळता पक्षाला फारसा फायदा झाला नाही. अशाही परिस्थितीमध्ये न खचता पक्षाने तरुणांना संधी दिली. भाजप-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आक्रमक प्रचारात कॉंग्रेस कुठेही दिसेनाशी झाली. ‘राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मत म्हणजे भाजपला मत’ हे ठसविण्यात पक्ष कमी पडला..अनेक अडचणीवर मात करीत कॉंग्रेसने लढत दिली. त्याचे फळ पक्षाच्या पदरात पडले. १६ जागा पदरात पडून घेत, शहरातील प्रमुख पक्ष म्हणून स्थान मिळविण्यात यश आले. त्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा नवचैतन्य निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ही निवडणूक कॉंग्रेसला आशादायी ठरली, यात संशय नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.