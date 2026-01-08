पुणे

Congress Manifesto: ‘पुणे फर्स्ट’चा नारा! पुण्यासाठी काँग्रेस काय करणार? जाहिरनाम्यात नेमकं काय?

Promises Free PMPML Travel for Women and Pothole-Free Roads: पुण्यातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेसने आधारनामा नावाने जाहिरनामा प्रसिद्ध केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Pune Municipal Corporation Election 2026: खड्डेमुक्त रस्ते, वाहतूक कोंडीपासून सुटका, समान पाणीपुरवठा, पीएमपीचे सक्षमीकरण, महापालिकेच्या शाळा आणि पायाभूत सुविधांचे सबलीकरण, प्रदूषणापासून मुक्तता करण्याबरोबरच पुणे शहराला पर्यटनाची राजधानी करण्याचे आश्वासन गुरुवारी काँग्रेसने पुणेकरांना ‘अधिकारनामा’च्या माध्यमातून दिले आहे.

