पुणे

काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना मिळणार संघटन बळकटीकरणाचे धडे

२६ ते २९ मे रोजी प्रशिक्षण शिबिर

मुंबई, ता. १७ : ‘अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या संघटन सृजन अभियाना’अंतर्गत राज्यातील विविध पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अभियानातून काँग्रेसने सात हजार पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यांना संघटन बळकट करण्याबाबतचे धडे दिले जाणार आहेत. त्यासाठी प्रदेश काँग्रेसचे मुख्यालय असलेल्या टिळक भवन येथे २६ ते २९ मे यादरम्यान विभागनिहाय प्रशिक्षण शिबिर होणार आहे. प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध विषयातील तज्ज्ञ या वेळी मार्गदर्शन करणार आहेत.
महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी संघटन सृजन अभियानाच्या माध्यमातून अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी निरीक्षक नियुक्त केले होते. त्यांच्यासोबत प्रदेश काँग्रेसने दोन निरीक्षकांची नियुक्ती केली होती. या निरीक्षकांनी प्रत्येक जिल्हा, तालुक्यात जाऊन इच्छुकांकडून अर्ज मागवले, नंतर त्यांच्या मुलाखती घेऊन नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेतून आघाडी, संघटना, विभाग व सेल यांचे पदाधिकारी नियुक्त करण्यात आलेल्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी हे प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात येत असल्याची माहिती प्रदेश उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन ॲड. गणेश पाटील यांनी दिली.

