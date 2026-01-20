Pune News : तापोळा-आहेर परिसर जोडणार; ‘केबल-स्टेड’ पूल पूर्णत्वाच्या दिशेने, मेमध्ये वाहतुकीसाठी होणार खुला

- प्रसाद कानडेपुणे - महाराष्ट्राचे ‘मिनी काश्मीर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तापोळ्याच्या सौंदर्यात आता एक मानाचा तुरा रोवला जात आहे. कोयनेच्या शिवसागर जलाशयावर उभा राहत असलेला ‘तापोळा-आहेर केबल-स्टेड’ पूल आता पूर्णत्वाच्या दिशेने आहे. येत्या मे मध्ये या पुलावरून दोन्ही बाजूने वाहतूक सुरू होणार आहे..राज्यात पहिल्यांदाच पर्यटकांसाठी पुलाच्या बाजूला ‘ओपन गॅलरी’ असेल. एकाच वेळी सुमारे दीडशे पर्यटक या गॅलरीमध्ये उभे राहून सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा व कोयनेच्या जलाशयाचे विहंगम दृश्य पाहू शकतील.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने या ‘केबल स्टेड’ पुलाचे काम सुरू आहे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण हा भाग जोडला जाणार आहे. सध्या तापोळ्याकडून आहेर किंवा कांदाट खोऱ्यात जाण्यासाठी ‘तराफा’वर अवलंबून राहावे लागते..मे महिन्यात जलाशयातील पाणी कमी झाल्यावर व पावसाळ्यात मोठा पाऊस झाल्यावर ही जलवाहतूक बंद होते, तर रस्ते वाहतूक महाबळेश्वर-मेढा-सातारा या मार्गे होते. यामुळे रस्ते प्रवासाचा वेळ वाढतो. या पुलामुळे प्रवाशांना १२ महिने प्रवास करता येईल.असा आहे पूल३० मीटर उंच, ५४० मीटर लांब आणि रुंदी १४ मीटरपर्यटकांना पुलाच्या दोन्ही बाजूने फिरता यावे या करिता २. ५ मीटर रुंदीचा पदपथपुलापासून १३ मीटर उंचीवर ‘ओपन गॅलरी’ असून १५० पर्यटकांची तिची क्षमता आहेपुलाचा भार पेलण्यासाठी दोन महाकाय टॉवर्स उभारले आहेत, यामुळे स्टीलच्या मजबूत केबल्सद्वारे पुलाचा भार सहज पेलला जाईल‘ओपन गॅलरी’मध्ये पर्यटकांना जाण्यासाठी दोन कॅप्सूल लिफ्टची सोयसुमारे १७५ कोटींचा खर्च.दुर्गम भाग जोडला जाणारतापोळा व आहेर हे विभागलेले खोरे थेट एकमेकांना जोडले जातील. यामुळे दुर्गम भाग मुख्य प्रवाहात येणारसध्या नागरिकांना या दरम्यान प्रवास करण्यासाठी सुमारे ५० किलोमीटरचा रस्ते प्रवास करावा लागतो. पुलामुळे हे अंतर अवघ्या पाच ते सात मिनिटांत पूर्ण होईल. प्रवाशांच्या वेळेत व इंधनात मोठी बचत होईलदुर्गम भागात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईलपर्यटनासाठी हे आकर्षणाचे केंद्र बनेल. स्थानिक रोजगाराला चालना मिळण्यास मदत होणार .वैशिष्ट्ये1) कोयना परिसर हा अतिवृष्टीचा भाग असल्याने, पुलाच्या स्टील केबल्स आणि लोखंडी भागांना गंज चढू नये म्हणून विशेष संरक्षणात्मक थर देण्यात आला.2) हा पूल कोयना भूकंपप्रवण क्षेत्रात असल्याने, पुलाच्या पायाची आणि टॉवर्सची रचना भूकंपाचे तीव्र धक्के सहन करेल, अशा पद्धतीने केली.3) सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यात वाऱ्याचा वेग जास्त असतो. त्यामुळे पुलाच्या डेकचे डिझाइन ‘एयरोडायनॅमिक’ पद्धतीने केले आहे, परिणामी वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे पुलाला कंपण होणार नाहीत.4) धरणाच्या जलाशयात पाण्याचा साठा मोठा असल्याने, पुलाच्या टॉवर्सचा पाया हा पाण्याखालील कठीण खडकावर आहे..अतिशय दुर्गम भागात आव्हानात्मक परिस्थितीत हा पूल बांधला जात आहे. तीन वर्षांपासून पुलाचे काम सुरू असून आता पूल अंतिम टप्प्यात आला आहे. या पुलामुळे पर्यटनाला जागतिक दर्जाची ओळख मिळेल.- अजय देशपांडे, उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, महाबळेश्वरपूल केवळ सिमेंट व स्टीलचा सांगाडा नसून आधुनिक अभियांत्रिकीचा चमत्कार आहे. राज्यातील हा एकमेव पूल आहे, जिथे पर्यटकांसाठी ‘ओपन गॅलरी’ असेल, दळण-वळणासह पर्यटनाची नवी संधी उपलब्ध करणारा हा पूल असेल.- राजेंद्र रहाणे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.