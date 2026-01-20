पुणे

Pune News : तापोळा-आहेर परिसर जोडणार; ‘केबल-स्टेड’ पूल पूर्णत्वाच्या दिशेने, मेमध्ये वाहतुकीसाठी होणार खुला

महाराष्ट्राचे ‘मिनी काश्मीर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तापोळ्याच्या सौंदर्यात आता एक मानाचा तुरा रोवला जात आहे.
tapola ahir cable stayed bridge

tapola ahir cable stayed bridge

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- प्रसाद कानडे

पुणे - महाराष्ट्राचे ‘मिनी काश्मीर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तापोळ्याच्या सौंदर्यात आता एक मानाचा तुरा रोवला जात आहे. कोयनेच्या शिवसागर जलाशयावर उभा राहत असलेला ‘तापोळा-आहेर केबल-स्टेड’ पूल आता पूर्णत्वाच्या दिशेने आहे. येत्या मे मध्ये या पुलावरून दोन्ही बाजूने वाहतूक सुरू होणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Bridge
Development work

Related Stories

No stories found.