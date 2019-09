'मराठा समाजासह छत्रपती उदयनराजेंच्या फसवणुकीचे षड्यंत्र'

पुणे : ''मराठा समाजासह छत्रपती उदयनराजे यांची फसवणूक करण्याचं षड्यंत्र करत आहेत. राजे मराठा समाजाचे दैवत आहेत. सरकार समाज बरोबरच राजे, महाराज यांची फसवणूक करत आहेत. राजें बरोबर धोका झाला आणि त्यांना निवडणूकीत पाडल्यास आम्ही सरकारचा दहावा घातल्याशिवाय राहणार नाही. राजे यांना निवडून आणण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची आहे.'' अशी ठोस भूमिका मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या समनव्यकांनी घेतली. मराठा क्रांती ठोक मोर्चाची राज्यव्यापी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. समनव्यक महेश डोंगरे, बबन सुद्रिक यांच्यासह इतर पदाधिकरी यावेळी उपस्थित होते. ''मराठा क्रांती ठोक मोर्चात 42 हुतात्मा झाले. सरकारने त्यांच्या कुटुंबातील एकाला नोकरी आणि दहा लाख देण्याचं आश्वासन दिले होते. मात्र ते अद्याप पाळलेले नाही. त्याचबरोबर 13700 आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले नाही. आरक्षण न्यायालयानं दिलं माञ, सरकार आम्ही आरक्षण दिल्याचं जाहिरात करते आहे, असे सांगत त्यांनी सरकारविषयीचा रोष व्यक्त केला. ''निवडणुकीत आमची तटस्थ भूमिका असणार आहे. माञ, पंकजा मुंडे, छगन भुजबळ, महादेव जानकर यांनी विरोध केल्याने त्यांना जागा दाखवणार आहे. निवडणूकीत आम्ही सहभाग घेणार नाही, असे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले. ''नाशिक येथील सभेत छत्रपती उदयनराजे यांना पाठीमागे उभा केले होते. राजे यांचा हा अपमान आम्ही सहन करणार नाही. क्रांती ठोक मोर्चाला हिंसक वातावरण यायला वेळ लागणार नाही. राजे यांचा सन्मान करावा. त्यांचा वापर झाल्यास सरकारला त्यांची जागा दाखवली जाईल, अशा शब्दात सरकारला चेतावणी देखील देण्यात आली

Web Title: Conspiracy of Fraud with Chhatrapati Udayan Raje And Maratha community in VidhanSabha 2019