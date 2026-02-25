Pune Pollution : धुळीमुळे थांबविले कोथरूडमधील प्रकल्पाचे बांधकाम; महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार दिली नोटीस

पुणे - कोथरूडमध्ये बांधकाम प्रकल्पाचे काम सुरु असताना प्रदूषण रोखण्यसाठीची नियमावली धाब्यावर बसून धुळ उडविणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पाला आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दणका दिला आहे. कायद्याचे उल्लंघन करून प्रदूषण केल्याने या प्रकल्पाचे काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. .कोथरूडमध्ये कर्वे रस्त्याच्या जवळ सर्वे क्रमांक ९, १० येथे अरुंद रस्ता असलेल्या भागात कैवल्य को. ऑप. सोसायटीमध्ये कोटीभास्कर इन्फ्रा अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाकडून इमारत बांधण्याचे काम सुरु आहे. तेथे काम करताना धूळ उडू नये यासाठी विकसकाने उपाययोजना केली नाही..त्यामुळे आतील धूळ रस्त्यावर आली. रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांना या धुळीमुळे पुढचे काहीही दिसत नव्हते. भर दिवसा लाइट लावून गाडी चालवावी लागत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. यासंदर्भात आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे तक्रार आल्यानंतर त्यांनी या ठिकाणी जागा पाहणी करून त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तसेच हे प्रकार का रोखले जात नाहीत यावरून त्यांनी बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली..कनिष्ठ अभियंता मनोजकुमार मते, उप अभियंता किरण कलशेट्टी यांनी या बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष जागा पाहणी केली. त्यामध्ये त्यांना येथे डंपरची वाहतूक असून, मोठ्या प्रमाणावर धूळ उडत आहे. हिरवे कापड योग्य पद्धतीने लावण्यात आलेले नाही.यासह अन्य कोणत्याही नियमांचे पालन केलेले नाही. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशाचे उल्लंघन होत आहे हे निदर्शनास आले. त्यानुसार शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्या आदेशानुसार विकसकास काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत..‘बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषण रोखण्यासाठी नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. त्याला सर्वांनी गंभीरतेने घेतले पाहिजे. चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्यांना सूट दिली जाणार नाही. त्यामुळेच ही नोटीस देऊन बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.’- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.