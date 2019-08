बालेवाडी ते कस्पटे वस्तीला जोडणाऱ्या पुलाचे काम सुरू 

पिंपरी : बालेवाडी ते कस्पटे वस्तीला जोडणाऱ्या मुळा नदीवरील पुलाच्या कामाला सुमारे सात वर्षांनी सुरवात झाली. त्यामुळे कस्पटे वस्तीकडून हिंजवडीला जाणाऱ्यांचे अंतर आठ किलोमीटरने कमी होणार आहे. त्याचप्रमाणे औंध, बाणेर, कस्पटेवस्ती येथील नागरिकांच्याही वेळेत बचत होणार आहे. पुणे महापालिकेने दहा कोटी 50 लाख रुपये खर्चाच्या निविदेला मंजुरी दिली आहे. या पुलाचे काम 2013 मध्ये सुरू झाले. त्या वेळी 70 टक्के काम पूर्ण झाले होते. या पुलाच्या खर्चाचा प्रत्येकी 50 टक्के वाटा पुणे महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका उचलणार आहे. चारपदरी पुलाचे काम एप्रिल 2017 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, पिंपरी-चिंचवडच्या हद्दीतील ऍप्रोच रस्त्यासाठीची जागा ताब्यात न मिळाल्याने हे काम रखडले होते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एप्रिल 2018 मध्ये उर्वरित जागा ताब्यात घेतली. त्यानंतर पुणे महापालिकेने 28 जुलै 2018 ला या कामासंदर्भातील पहिली निविदा प्रसिद्ध केली. मात्र, जास्त किमतीच्या निविदा आल्याने निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात आली. या बाबत पुणे महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता इंद्रभान रणदिवे (प्रकल्प) म्हणाले, "संबंधित ठेकेदाराने सध्या स्वच्छतेचे काम सुरू केले आहे. या पुलाच्या कामाचा 25 मीटरचा स्पॅन आणि 60 ते 70 मीटरचा ऍप्रोच रस्ता करण्यात येणार आहे. येत्या 12 महिन्यात हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.'' बालेवाडीकडील बाजूचे काम वेळेवर सुरू झाले. मात्र, उर्वरित जागा ताब्यात न मिळाल्यामुळे काम रखडले होते. आता जागा ताब्यात मिळाल्यामुळे कामाला सुरवात झाली आहे.

- श्रीनिवास बोनाला, मुख्य अभियंता (प्रकल्प), पुणे महापालिका



