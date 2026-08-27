Pune Traffic Issue : वाहतुकीचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती; ‘रिअल टाइम डेटा’नुसार होणार अभ्यास

पुणे - शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुणे महापालिकेने आता पुन्हा एकदा सल्लागार नियुक्त केला आहे. पुढील तीन वर्षे हा सल्लागार शहरातील वाहतुकीच्या ‘रिअल टाइम ट्रॅफिक डेटा’वर काम करून वाहतूक सुधारणा सुचविणार आहे. यासाठी घोले रस्त्यावर स्वतंत्र कार्यालय सुरू केले जाणार आहे..शहरातील उड्डाणपूल, समतल विलगक उभारून वाहतूक समस्या सुटत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पथ विभागाने वाहतुकीचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्यासाठी ‘पुणे अर्बन मोबिलिटी सेल’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यासाठी ‘अर्न्स्ट अँड यंग एलएलपी’ची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आला होता. त्यास आज मान्यता दिली..या सल्लागाराला दरवर्षी दोन कोटी ३७ लाख रुपये शुल्क दिले जाणार असून, तीन वर्षांचा विचार केल्यास महापालिकेवर सुमारे सात कोटी ११ लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. या खर्चाच्या बदल्यात सल्लागाराकडून वाहतुकीचा अभ्यास, उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण आणि भविष्यातील नियोजनासाठी एकात्मिक व्यासपीठ तयार केले जाणार आहे..विविध यंत्रणांकडून येणारी माहितीशहरातील वाहतुकीचा अभ्यास करताना टॉम टॉम, दूरसंचार कंपन्या, सीसीटीव्ही कॅमेरे, पुणे अर्बन ॲप आणि जीपीएस आधारित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडून वाहतुकीची माहिती संकलित केली जाणार आहे. रस्ते मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली, जीआयएस आणि रस्ता बांधकाम व्यवस्थापन प्रणालीतील माहितीही एकत्रित केली जाणार आहे. या सर्व माहितीच्या आधारे ‘एकात्मिक वाहतूक नियोजन मंच’ विकसित केला जाणार आहे. यामध्ये वाहतूक कोंडीची मूळ कारणे शोधणे, अपघातप्रवण क्षेत्रे ओळखणे, सिग्नल यंत्रणेतील त्रुटी शोधणे, वाहनतळ व्यवस्थापनात सुधारणा करणे, खड्डे आणि अनधिकृत खोदकामाचा वाहतुकीवर होणारा परिणाम तपासणे आदी कामे केली जाणार आहेत..सल्ला मिळणार; दिलासा कधी?शहरातील वाहतूक कोंडीवर उपाय शोधण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. विविध यंत्रणांकडून डेटा गोळा करून त्याचे विश्लेषण केले जाणार आहे. पण अभ्यासानंतर पुणेकरांना प्रत्यक्षात दिलासा कधी मिळणार याचे उत्तर स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्याकडून मिळाले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.