पुण्यात ग्राहक मंचाला लवकरच नवीन इमारत 

पुणे : जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि राज्य आयोगाच्या परिक्रमा खंडपीठाच्या कार्यालयासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाजवळ तीन हजार 20 चौरसमीटर जागा निश्‍चित झाली आहे. तेथे बांधकाम करण्यासाठी राज्य सरकारकडून 10 कोटी 77 लाख 47 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यानुसार मंचाने याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा करून आराखडे मागविले होते. त्यातील इमारतीच्या बाह्य भागाचा आराखडा निश्‍चित झाला आहे. मंचाला आवश्‍यक असलेल्या बाबी नमूद केल्यानंतर बांधकाम विभाग अंतर्गत आराखडाही तयार करेल. आठ मजल्यांच्या या इमारतीमध्ये चार मजले पार्किंगसाठी पाचव्या मजल्यावर जिल्हा तर सहाव्या मजल्यावर अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे कार्यालय असेल. उर्वरित दोन मजल्यांवर जिल्हाधिकारी प्रशासनातील कार्यालये असणार आहेत, अशी माहिती मंचाकडून देण्यात आली. सध्या मंचाचे कार्यालय नवीन प्रशासकीय इमारतीत चौथ्या मजल्यावर आहे. याच ठिकाणी जिल्हा व अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक निवारण मंच व राज्य आयोगाचे परिक्रमा खंडपीठ अशी तीन कार्यालये आहेत. या तीनही बेंचकरिता स्वतंत्र कोर्ट हॉलची आवश्‍यकता आहे. मात्र जागेअभावी दोनच कोर्ट हॉल उपलब्ध आहेत. त्यामुळे जिल्हा ग्राहक मंचाच्या बेंचचे कामकाज प्रसंगी अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये चालविले जाते. त्यामुळे नवीन इमारतीचा सातवा आणि आठवा मजला राज्य आणि केंद्र आयोगाच्या कार्यालयांसाठी द्यावा, अशी मागणी मंच प्रशासन आणि वकीलवर्ग करीत आहे. कार्यालयातील अपुऱ्या जागेमुळे सर्वांना काम करणे अवघड होत आहे. तसेच या ठिकाणी कोणत्याही सुविधा पुरविता येत नाहीत. पक्षकार, ग्राहक व वकील यांना कामकाजासाठी स्वतंत्र कक्ष असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे इमारतीचे काम लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे.

- उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच

