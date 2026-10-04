ग्राहक हक्क अन् ई-कॉमर्सबाबत प्रबोधन

माळेगाव, ता. ४ : ‘‘डिजिटल व्यवहार, ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन सेवांचा वापर वाढत असताना ग्राहकांनी आपले हक्क आणि कायदेशीर संरक्षण समजून घेणे गरजेचे आहे. जागरूक ग्राहकच ऑनलाइन फसवणूक तसेच निकृष्ट व बनावट उत्पादनांपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतो,’’ असे मत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या राष्ट्रीय कार्यकारी परिषदेत ॲड. विवेकानंदन (चेन्नई) यांनी व्यक्त केले.
ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामती संचलित शारदाबाई पवार आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालय, शारदानगर येथे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या राष्ट्रीय कार्यकारी परिषदेअंतर्गत राष्ट्रीय चर्चासत्र झाले. यामध्ये विद्यार्थ्यांना ग्राहक हक्क, ग्राहक संरक्षण कायदा, अन्न सुरक्षा, वैद्यकीय निष्काळजीपणा, ई-कॉमर्स, डिजिटल ॲप्स आणि फसव्या जाहिरातींबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
यावेळी ॲड. विवेकानंदन यांनी ग्राहक कायदा व घटनात्मक संरक्षणाबाबत माहिती दिली. बीआयएस पुणे शाखेचे संचालक कौशलेंद्र कुमार आणि वैज्ञानिक उपसंचालक अक्षय कुटे यांनी बीआयएस ॲपच्या माध्यमातून उत्पादनांची गुणवत्ता तपासण्याची माहिती देऊन बनावट उत्पादनांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले. तत्पूर्वी, डॉ. संतोष काकडे, टी.आर. गायत्री, विजय सागर आणि कल्याणी कबीर यांनी फसव्या जाहिराती आणि ग्राहक जागृती या विषयांवर मार्गदर्शन केले. उपप्राचार्य डॉ. पी. व्ही. जाधव यांनी प्रत्येकाने ग्राहक म्हणून आपले अधिकार जाणून घेऊन जागरूक राहावे, असे आवाहन केले.
या वेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. तुषार झेंडे पाटील, तालुकाध्यक्ष संजीव बोराटे, संघटक सतीश खंडाळे, उपाध्यक्ष प्रशांत जगताप, सचिव महेश पवार, नानासो तावरे, किशोर भोईटे, संदीप शिवरकर, राघवदास चौधरी, सचिन रणसिंग आदी उपस्थित होते. डॉ. ए. आर. मुंगी यांनी प्रस्तावना केली. महेश पवार यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. एस. डी. सोनवणे यांनी आभार मानले.
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