मुंबई पुणे महामार्गावर भीषण अपघात झाला असून एकाच कुटुंबातील चौघांना कंटेनरने उडवलं आहे. जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर ही दुर्घटना झाली. (two died on mumbai pune old expressway)

या अपघातात आई आणि मुलीचा जागीच मृत्यू झालाय. तर वडील आणि मुलगा दोघेही गंभीर जखमी आहेत. किवळे- देहूरोड परिसरात हा अपघात झाला. दुर्घटना घडताच स्थानिकांनी तत्काळ पोलिसांशी संपर्क केला. (Mumbai Pune Express Way Accident)

यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातात मृत्यू झालेल्या आई आणि मुलीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नजिकच्या रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. या अपघातामुळे मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक विस्कळीत झाली होती. महामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचत ट्रॅफिक नियंत्रणात आणण्यास सुरुवात केली.

अपघातात एकाच वेळी मायलेकीने जीव गमावल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. या कुटुंबीयांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. तसेच पोलिसांना घटनास्थळी मोबाईल सापडले असून त्यामार्फत कुटुंबीयांशी संपर्क करण्यात येत आहे.