Pune News : स्ट्रेचरवरून राडारोडा नेणाऱ्या ठेकेदाराला २५ हजारांचा दंड; भवन विभागाकडून कारवाई

पुणे - पुणे महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयातील नूतनीकरणाचे काम सुरू असताना त्यातून निर्माण झालेला राडारोडा रुग्णांच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्ट्रेचरवरून वाहून नेला जात असल्याचा प्रकार समोर आला. त्यानंतर भवन विभागाने ठेकेदाराला नोटीस बजावली नसली, तरी थेट २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे..मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालयाच्या नूतनीकरणाचे आणि आधुनिकीकरणाचे काम तेजदर्शन इन्फ्रा प्रा. लि. या ठेकेदाराकडून सुरू आहे. यासाठी १२ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. गेल्या आठवड्यात येथे सुरू असलेल्या बांधकामातून निर्माण झालेल्या राडारोड्याची रुग्णालयातील स्ट्रेचरवरून वाहतूक केली जात असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता..या रुग्णालयात रुग्णांना स्ट्रेचर मिळत नसताना राडारोड्याच्या वाहतुकीसाठी त्याचा वापर केला जात असल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे भवन विभागासह रुग्णालयातील डॉक्टर, सुरक्षारक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते..या प्रकाराची दखल घेत भवन विभागाने ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई केली. २५ हजार रुपयांचा दंड आकारून तो तत्काळ वसूल करण्यात आला. यापुढे रुग्णालयातील साहित्याचा अशा प्रकारे गैरवापर झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, अशी तंबीही दिल्याचे भवन विभागाचे प्रमुख बिपीन शिंदे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.