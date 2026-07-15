पुणे

Pune News : मोशी प्रकरणातील ठेकेदाराची पुण्यात निविदा; महापालिकेने अपात्र ठरविण्याकडे केले दुर्लक्ष

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोवर कचऱ्याच्या ढिगाखाली नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात अँटोनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीवर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला.
Pune Garbage Project

Pune Garbage Project

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोवर कचऱ्याच्या ढिगाखाली नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात अँटोनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीवर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत पुणे महापालिकेने ५०० टन कचरा प्रकल्पासाठी याच कंपनीची उपकंपनी अँटोनी लारा एनव्हायरो सोल्यूशन प्रा. लि.ला पात्र ठरविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्या कंपनीला काम मिळाले नसले तरी एवढ्या गंभीर विषयात महापालिकेचा निष्काळजीपणा समोर आला आहे.

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