पुणे

Pune News : राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना आवरा; भाजप शहराध्यक्षांची सुनेत्रा पवारांकडे मागणी

पुणे महापालिकेत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या धुसफुशीच्या पार्श्वभूमीवर धीरज घाटे यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना लिहिले पत्र.
Dhiraj Ghate and DCM Sunetra Pawar

Dhiraj Ghate and DCM Sunetra Pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे महापालिकेत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या धुसफुशीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पत्र लिहून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या वर्तनाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. खट्याळ नगरसेवकांना तुम्ही बोलत नसल्यामुळे हे पत्र पाठवावे लागत असल्याचे घाटे यांनी सांगितले.

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