Pune News : राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना आवरा; भाजप शहराध्यक्षांची सुनेत्रा पवारांकडे मागणी

पुणे - पुणे महापालिकेत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या धुसफुशीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पत्र लिहून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या वर्तनाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. खट्याळ नगरसेवकांना तुम्ही बोलत नसल्यामुळे हे पत्र पाठवावे लागत असल्याचे घाटे यांनी सांगितले. .महापालिका निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले असतानाही महायुतीचा धर्म पाळत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांना सभागृहात बोलण्याची संधी, प्रभाग समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व तसेच पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका भाजपने घेतली. मात्र, राष्ट्रवादीच्या काही सदस्यांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महापौर मंजुषा नागपुरे आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांवर जाहीरपणे टीका केली जात आहे..तिरंगा यात्रेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांवर करण्यात आलेली टीका, तसेच राष्ट्रवादीच्या स्थायी समितीतील दोन सदस्यांनी आमदार निधीची चौकशी करण्याची मागणी केल्याचा दाखलाही त्यांनी दिला आहे. तसेच महापालिकेच्या सभागृहात काळ्या फिती लावून निषेध केला. तसेच सभागृहात विकास कामांच्या प्रस्तावांना विरोध केला. महायुतीच्या धर्माला बाधा आणणारे हे प्रकार थांबवून राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना योग्य सूचना द्याव्यात, अशी मागणी घाटे यांनी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.