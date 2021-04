पुण्यात रेमडेसिव्हिरसाठी 'कोन्ट्रोल रुम'; गरजूंना टोल फ्री क्रमांकावर संपर्काचं आवाहन 

पुणे : कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचारांसाठी प्रभावी ठरणाऱ्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा पुण्यात तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे या इंजेक्शनचा काळा बाजार सुरु असल्याचंही समोर आलं आहे. याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी एकाला ताब्यातही घेतलं आहे. दरम्यान, रेमडेसिव्हिरसाठी शहरात औषध दुकानांबाहेर रांगा लागल्याचं चित्र पहायला मिळत आहे. यावरुन सुरु असलेला गोंधळ थांबवण्याासाठी जिल्हा प्रशासनानं एक महत्वाचं पाऊल उचललं असून विशेष 'कन्ट्रोल रुम'ची स्थापना करण्यात येणार आहे.

Maharashtra: Pune District Collector has passed an order to set up a control room to manage the supply of Remdesivir injection in the district. People in need of Remdesivir injection can call on 020-26123371 or toll-free number 1077. The control room to remain active till 31 May

