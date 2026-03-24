Junnar News : सहकार महर्षी शिवाजीराव काळे यांना पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन

जुन्नर : जुन्नर येथे माजी आमदार सहकार महर्षी शिवाजीराव काळे यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील स्व. काळे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास सभापती अँड संजयराव काळे यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. .स्व. शिवाजीराव काळे यांनी जुन्नर तालुक्यात सहकार क्षेत्राची मुहूर्तमेढ रोवली होती. सन 1962 साली स्व. काळे यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना केली. स्व. काळे यांनी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सलग पंचावन्न वर्षे जुन्नर तालुक्याचे प्रतिनिधित्व केले. .शैक्षणिक गुणवत्ता विकास.जुन्नर तालुका खरेदी विक्री संघ, मालवाहतूक संघ यासोबतच श्री शिवनेर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे श्री शिवछत्रपती महाविद्यालय, श्री शिवाजी मराठा शिक्षण संस्थेचे अण्णासाहेब आवटे विद्यामंदिर या शैक्षणिक संस्थांची उभारणी केली. यावेळी उपस्थितांनी स्व. काळे यांच्या सहकार, शैक्षणिक व राजकीय कारकिर्दीच्या आठवणीना उजाळा दिला. तर स्व. शिवाजीराव काळे यांच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या हिताला प्राधान्य देण्याच्या विचारांचा वारसा पुढे जपणार असल्याचे यावेळी ऑड.काळे यांनी सांगितले..यावेळी सभापती अँड संजय काळे, उपसभापती निवृत्ती काळे, संचालक प्रकाश ताजने, तुषार थोरात, आरती वारुळे, जिल्हा बँकेचे समन्वयक अधिकारी सुभाषराव कवडे, विभागीय अधिकारी बाळासाहेब मुरादे, खरेदी विक्री संघाचे उपाध्यक्ष दीपक कोकणे, सचिव रुपेश कवडे यांसह सहकार क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.