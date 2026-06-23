पुणे

सहकारी व्यवस्थापन पदविका परीक्षा

सहकारी व्यवस्थापन पदविका परीक्षा
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सहकारी व्यवस्थापन
पदविका परीक्षा

सातारा ः राज्य सहकारी संघ, गुलाबराव पाटील सहकार प्रशिक्षण केंद्रांतर्गत कार्यरत असलेल्या सातारा जिल्हा सहकारी बोर्ड येथे सहकारी व्यवस्थापन पदविका परीक्षा नुकतीच झाली. यात ५७ प्रशिक्षणार्थींनी सहभाग घेतला. या प्रशिक्षणार्थींना राज्य सहकारी संघाचे संचालक धनंजय शेडगे, अपर निबंधक राजेंद्रकुमार दराडे, जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रीक आदींनी शुभेच्छा दिल्या.

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