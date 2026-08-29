पुणे

सहकारी साखर कारखान्यांच्या

सहकारी साखर कारखान्यांच्या
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सहकारी साखर कारखान्यांच्या
कर्जविनियोगाची होणार तपासणी
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सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २९ : राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाचा कारखान्यांनी केलेला विनियोग तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती पुनर्गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अंशतः बदल करण्यात आला असून साखर आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असतील. संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) सदस्य, तर साखर आयुक्त कार्यालयातील संचालक (अर्थ) हे सदस्य सचिव असणार आहेत.
कर्ज मंजूर करताना घातलेल्या अटी, संबंधित शासन निर्णयातील अटी-शर्ती तसेच कर्ज महाराष्ट्र शासनामार्फत मंजूर करण्याबाबतच्या राज्य शासनाच्या धोरणानुसार मंजूर कर्जनिधीचा संबंधित कारखान्यांकडून सुयोग्य विनियोग होत आहे किंवा नाही, याची समिती तपासणी करणार आहे. तसेच कर्जाचा गैरवापर झाला आहे किंवा नाही, याचीही तपासणी केली जाणार आहे. एनसीडीसीने जून २०२५ मध्ये केलेल्या तपासणीत कर्जाच्या विनियोगात गैरवापर आढळलेल्या तसेच समितीच्या तपासणीत गैरवापर आढळणाऱ्या साखर कारखान्यांविरुद्ध करावयाच्या कारवाईबाबत समिती शासनाला शिफारस करणार आहे. कारखानानिहाय निरीक्षणांनुसार माहिती शासनाला सादर केली जाणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील जुन्या सहकारी साखर कारखान्यांनी विस्तारिकरणासाठी हे कर्ज घेतलेले आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच जिल्ह्यातील कारखानदारांनी या कर्जाचा विनियोग कसा केला? याची माहिती समोर येणार आहे.

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