Dam Cable Theft: येडगाव धरण परिसरात 40 कृषी पंपांच्या केबलची मोठी चोरी

नारायणगाव: येडगाव धरण जलाशयात असलेल्या इंदिरानगर परिसरातील 40 कृषी विज पंपांच्या सुमारे आठ हजार फूट लांबीच्या केबल अज्ञात चोरट्यांनी आज पहाटेच्या सुमारास चोरून नेल्या. शेती पिकांना सिंचन करण्यासाठी कृषी पंपांना जोडणी करण्यासाठी नवीन केबल खरेदी कराव्या लागणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण सुमारे दहा लाख रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी येथील खंडोबा माळ परिसरातील 40 कृषी पंपांच्या केबल चोरीला गेल्या होत्या. या चोरीचा तपास अद्याप लागला नसतानाच पुन्हा या भागात चोरीची दुसरी घटना झाली आहे.सातत्याने होत असलेल्या केबल चोरीमुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. .दरम्यान या प्रकरणी शेतकऱ्यांनी आज खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, माजी आमदार अतुल बेनके, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांची भेट घेऊन या दुष्टचक्रातून आमची सुटका करा. अशी विनवणी केली आहे..येडगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील इंदिरानगर, कैलासनगर, हांडे मळा, गणेशनगर, खंडोबाचे माळ, दोन देवळे परिसरात शेतकऱ्यांचे कृषी उपसा जलसिंचनेचे सुमारे चारशे कृषी पंप येडगाव धरण जलाशयात आहेत. सन 2022 पासून याच भागातील केबल उन्हाळ्यात धरण जलाशयाची पाणीपातळी कमी झाल्यानंतर चोरीला जात आहेत..येडगाव धरणाची पाणी पातळी खालावल्याने केबल उघड्या पडल्या आहेत. या संधीचा फायदा घेत अज्ञात चोरट्यांनी आज पहाटेच्या सुमारास इंदिरानगर परिसरातील शिवाजी शिंदे,शिवाजी नेहरकर, अरुण भिसे,प्रकाश नेहरकर, दत्तात्रय भिसे,शरद नेहरकर, शरद काशीद, वैभव भिसे,गणेश भिसे,तुषार गावडे, दिलीप भोर,कैलास काशीद आदि शेतकऱ्यांच्या सुमारे 40 कृषी विज पंपांच्या सुमारे आठ हजार फूट लांबीच्या केबल चोरून नेल्या आहेत.एका कृषी पंपाला सुमारे दीडशे ते दोनशे मीटर लांबीची सुमारे 13 हजार रुपये किमतीची तांबे धातु असलेली केबल होती. यापूर्वीचा अनुभव पाहता केबल चोरीला जाऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांनी केबल भूमिगत गाडल्या होत्या. तरीपण चोरट्यांनी डाव साधला..या बाबत माजी सरपंच गुलाबराव नेहरकर, प्रकाश नेहरकर, शिवाजी नेहरकर म्हणाले टोमॅटो,कांदा व इतर भाजीपाला पिकांना बाजार नाहीत. तापमान वाढीमुळे पिकांना रोज सिंचन करावे लागत आहेत. शेतकरी आर्थिक विवंचनेत असताना केबल चोरीचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.मात्र केबल चोरांचा कायमस्वरूपी छडा लावण्यात पोलिसांना यश येत नाही. केबल मधील तांब्याची तार काढून चोरटे भंगार व्यवसायिकांना विक्री करतात.दरम्यान आज घटनास्थळी भेट देऊन नारायणगाव पोलिसांनी पाहणी केली..प्रवीण संपांगे ( सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नारायणगाव): घटनास्थळी आज भेट दिली आहे. हा परिसर निर्जन आहे. याचा फायदा चोरटे घेत आहेत. परिसरात वारंवार केबल चोरी होत आहेत. यापूर्वी कांदळी परिसरातील केबल चोरट्यांना अटक करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतिने परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवल्यास चोरट्यांचा तपास करणे सोपे होईल. याबाबत संबंधितांना सूचना करण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.