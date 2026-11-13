सासवडमधील दोन कामगारांना तांब्याचे पाईप चोरीप्रकरणी अटक

सासवड, ता. १३ : सासवड (ता. पुरंदर) येथील किर्लोस्कर कंपनीतून तांब्याचे पाईप कापून चोरी करणाऱ्या दोन कामगारांना सासवड (ता. पुरंदर) पोलिसांनी अटक केली. या कारवाईत पोलिसांनी आरोपींकडून ५४ हजार ७५६ रुपये किमतीचा १३ किलो ५०० ग्रॅम वजनाचा तांब्याचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
या प्रकरणी कंपनीचे सिक्युरिटी ऑफिसर अरुण मेदने यांनी सासवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. २८ सप्टेंबर ते २७ ऑक्टोबर या कालावधीत कंपनीच्या हद्दीतून तांब्याचे पाईप चोरून नेल्याची तक्रार त्यांनी दाखल केली होती. त्यानुसार सासवड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हे शोध पथकाने तात्काळ घटनास्थळी भेट दिली. कंपनीतील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे मेघराज दत्तात्रेय फडतरे (वय २३, रा. बोपगाव, ता. पुरंदर) आणि प्रकाश दीपक निरगुडे (वय १९, रा. शिंपीआळी, सासवड), या संशयितांना ताब्यात घेतले. पोलिसी खाक्या दाखवताच त्यांनी गुन्हा केल्याची कबुली दिली. सासवडचे पोलिस निरीक्षक संतोष घोळवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शंकर राऊत, पोलिस हवालदार गणेश सोनवणे, दत्तात्रेय काळे, गोकूळ हिप्परकर आणि पोलिस कॉन्स्टेबल तुषार लोंढे, किरण तुपे, प्रवीण शेंडे, प्रणय मखरे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.
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