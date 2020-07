खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या आणखी एका सदस्याला कोरोनाचा संसर्ग

खडकी बाजार (पुणे): खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या आणखी एका सदस्याला कोरोनाची लागण झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच एका सदस्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून त्यांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याने होम क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. तर एक महिन्यापूर्वीही एका सदस्याला कोरोनाची बाधा झाली होती. ते सदस्य कोरोनावर मात करून ठणठणीत बरा होऊन घरी आले आहेत. एक महिन्यात बोर्डाचे तीन सदस्य कोरोना बाधित झाले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील एकूण रुग्णांची संख्या 23 जुलै पर्यंत 471 एवढी झाली असून त्यापैकी 306 रुग्ण बोर्डाच्या व विविध रुग्णालयात उपचार घेऊन बरे होऊन त्यांना घरी सोडण्यात आले असून उपचारादरम्यान 17 रुग्ण मृत्यू पावले आहेत, 23 जुलै पर्यंत खडकी हद्दीतील 174 रुग्ण अॅक्टिव्ह होते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 24 जुलै दुपारपर्यंत त्यात काल घेण्यात आलेल्या 66 जणांच्या स्वॅब तपासणीत 15 जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यामुळे सद्यस्थितीत खडकीत आता 189 रुग्ण अॅक्टिव्ह आहेत. व 1161 जणांना क्वारंटाइन करण्यात आले आहे.

Web Title: Corona to another member of the khadki Cantonment Board