पुणे : जिल्ह्यातील औद्योगिक स्थिती समजावून घेण्यासाठी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चरच्या (एमसीसीआयए) वतीने गेल्या महिन्यात करण्यात आलेल्या सर्वेनुसार विविध प्रकारचे उद्योजक त्यांच्या 85 टक्के उत्पादन क्षमतेपर्यंत पोचले आहे. मात्र जर पुन्हा लॉकडाऊन झाला उद्योगाची साखळी बिघडेल व त्यातून पुन्हा उभारी घेणं महामुश्‍कील होईल, अशी भीती लघु उद्योजकांना आहे. इतर उद्योगांची देखील अशीच स्थिती आहे. पुणे जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे संचारबंदीचे नियम कडक करण्यात आले आहे. तर लॉकडाऊन देखील होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसे झाल्यास व्यावसायिक उद्ध्वस्त होऊन अनेकांचे रोजगार जातील, अशी भीती व्यावसायिक व्यक्त करीत आहेत. याबाबत पिंपरी-चिंचवड लघू उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी सांगितले की, जानेवारीपासून क्षेत्राची स्थिती सुधारत आहे. मात्र काही उद्योग अद्याप सुरू झाले नाहीत. हेही वाचा - पुण्यातील कॅन्टोन्मेंट भागात रुग्णविस्फोट; कोरोना रुग्णांमध्ये प्रंचड वाढ अनेकांचे कर्ज घेऊन कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन झाल्यास स्थिती आणखी बिकट होईल. उद्योजकांबरोबर कामगारांना देखील त्रास होईल व व्यवसायाची सर्व साखळी बिघडेल. पुन्हा लॉकडाऊन झाल्यास २० ते २५ टक्के व्यवसाय सुरूच होणार नाहीत. या सर्वांचा विचार करता सरकारने लसीकरण वाढवावे. औद्योगिक क्षेत्रात आवश्‍यक ती सर्व मदत आम्ही करू. कामगारांच्या लसीचे पैसे देण्यास आम्ही तयार आहोत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये ११ हजार ५०० सुक्ष्म, लघू व मध्यम तर ५०० मोठे व्यावसायिक आहेत. त्यातील ९० टक्के उद्योग सुरू झाले आहे. व्यवसायिकांचे उत्पादन सुरू आहे. मात्र मालाची मागणी अद्याप कमीच आहे. कोरोना पूर्वीचे उत्पादन व मागणीचा विचार केला असता. सध्या केवळ सुमारे ६० टक्के मागणी आहे. लॉकडाऊन झाल्यास ही सर्व स्थिती बदलेन. त्यामुळे लॉकडाऊन हा आता पर्याय नाही. कामगार आणि उद्योजक दोघांना त्यातून मोठे झटका बसेल.

- मानवेंद्र कुलकर्णी, अध्यक्ष, पर्वती औद्योगिक वसाहत लिमिटेड

Web Title: corona cases Lockdown is not good decision says punes small industrialist