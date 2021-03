पुण्यात 61-70 वयोगटातील सर्वाधिक रुग्णांचा कोरोनाने मृत्यू; पुरुषांचे प्रमाण अधिक

पुणे : कोरोनामुळे पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेल्या एकूण मृत्यूंपैकी सर्वाधिक २ हजार ९३६ मृत्यू हे ६१ ते ७० वयोगटातील रुग्णांचे झाले आहेत. जिल्ह्यात २९ मार्च २०२१ पर्यंत एकूण ९ हजार ८७३ कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. एकूण मृत्यूंमध्ये ६ हजार ८१५ पुरुष रुग्णांचा तर, ३ हजार ५७ महिला रुग्णांचा समावेश आहे. कोरोना मृत्यूमध्ये महिलांच्या तुलनेत पुरुषांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. जिल्‍हा आरोग्य विभागाच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या कोरोना रुग्ण मृत्यू अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. सर्वाधिक मृत्यू होणाऱ्या रुग्णांमध्ये ५१ ते ६० वयोगटातील रुग्ण दुसऱ्या तर, ७१ ते ८० वयोगटातील रुग्ण हे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. यानुसार ५१ ते ६० वयोगटातील २ हजार १४१ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी १ हजार ४३८ पुरुष रुग्ण तर, ७०३ महिला रुग्ण आहेत. मृत्यूमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या ७१ ते ८० वयोगटातील २ हजार ८५ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये १ हजार ४५१ पुरुष रुग्णांचा तर, ६३४ महिला रुग्णांचा समावेश आहे. हेही वाचा - पाचवी आणि आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा ढकलली पुढे! अर्ज भरण्याची मुदतही वाढवली दरम्यान, १०० वर्षापेक्षा अधिक वयोगटात सर्वात कमी म्हणजे केवळ सहा मृत्यू हे कोरोनाने झाले आहेत. यामध्ये प्रत्येकी तीन पुरुष आणि महिला रुग्णांचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यात झालेल्या एकूण मृत्यूंमध्ये पुणे शहरातील ५ हजार ४१२, पिंपरी चिंचवडमधील १ हजार ९७७ आणि ग्रामीण भागातील (जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डातील हद्दीसह) २ हजार ४८४ रुग्णांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील एकूण मृत्यूंपैकी जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील १ हजार ७०६, नगरपालिका क्षेत्रात ५७६ आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रात २०२ मृत्यू आहेत. हेही वाचा - पुण्यातील कॅन्टोन्मेंट भागात रुग्णविस्फोट; कोरोना रुग्णांमध्ये प्रंचड वाढ

वयोगटनिहाय मृत्यू वयोगट एकूण मृत्यू

0 ते 10 वर्षे 12

11 ते 20 वर्षे 20

21 ते 30 वर्षे 154

31 ते 40 वर्षे 517

41 ते 50 वर्षे 1183

51 ते 60 वर्षे 2141

61 ते 70 वर्षे 2936

71 ते 80 वर्षे 2085

81 ते 90 वर्षे 731

91 ते 100 वर्षे 88

100 वर्षाहून अधिक 06

