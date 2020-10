पुर्व आंबेगावातील बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट 

पारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्वभागातील खेडोपाडी, वाड्यावस्त्यांवर कोरोनाचा शिरकाव होऊ लागल्याने कोणताही अधिकृत लॉकडाऊन अथवा जनता कर्फ्यू नसतानाही नागरिक भीतीपोटी बाजारपेठेत येत नसल्याने खेड्यातील बाजारपेठा ओस पडू लागल्या आहेत. सर्वच व्यवसायांवर मंदीची लाट आली आहे. आंबेगाव तालुक्यातील मंचर, घोडेगाव व अवसरी खुर्द या मोठ्या गावांमध्ये कोरोनो रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी होत आहे ही बाब दिलासादायक असतानाच मात्र तालुक्याच्या पच्छिम भागातील आदिवासी भागातील छोट्या छोट्या गावात तसेच पुर्व भागातील पहाडदरा, अवसरी बुद्रुक, मेंगडेवाडी, वडगावपीर, वाळुंजनगर, खडकवाडी, पोंदेवाडी, धामणी, लोणी, काठापुर बुद्रुक आदि गावांच्या वाड्या वस्त्यांवर कोरोनाचा शिरकाव होऊ लागला आहे. त्यामुळे गावाच्या बाजारपेठेतील नागरिकांची गर्दी कमी झाली आहे. सकाळी अकरा वाजताच बाजापेठा ग्राहकांअभावी ओस पडून शुकशुकाट जाणवू लागला आहे. भीतीपोटी नागरिक गावात न येता घरीच थांबून शेतातील कामे करत आहेत. त्याचा परिणाम सर्वच व्यवसायावर झाला असून, मंदीची लाट आल्याचे अवसरी बुद्रुक येथील कपड्याचे व्यापारी महेंद्र शहा यांनी सांगीतले.



Web Title: Corona infection increased in the eastern part of Ambegaon taluka