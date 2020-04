हवेलीकरांना दिलासा, दोघांची चाचणी निगेटिव्ह 

लोणी काळभोर (पुणे) : हवेली तालुक्‍यातील उरुळी कांचन येथील कोरोनाबाधीत महिलेवर लोणी काळभोर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार करणाऱ्या टेक्‍निशियन नर्सच्या आई व भाऊ यांचीही कोरोनासंबंधितची आय.सी.एम.आर. चाचणी निगेटिव्ह आली असल्याची माहिती लोणी काळभोर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्य अधिकारी डॉ. डी. जे. जाधव यांनी दिली. लोणी काळभोर येथील खासगी रुग्णालयात उरुळी कांचन येथील कोरोनाबाधीत महिलेवर आठवडाभरापूर्वी उपचार करणारे एक डॉक्‍टर, दोन नर्स, अशा तीन जणांना कोरोना झाल्याचे तीन दिवसांपूर्वी निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे रुग्णालयाने टेक्‍निशियन नर्सच्या कुटुंबातील दोघांची कोरोना चाचणी केली होती. ती निगेटिव्ह आली. दरम्यान, कोरोनाबाधीत महिलेच्या संपर्कात आलेल्या लोणी काळभोर येथील खासगी रुग्णालयातील एक्कावन्नपैकी 46 जणांचे कोरोना अहवाल निगेटिव्ह आढळून आले असून, संबंधितांना रुग्णालयात क्वारंटाइन केले आहे. कोरोनाबाधीत आढळून आलेले डॉक्‍टर व दोन नर्स, अशा तीन जणांना पुण्यात हलविण्यात आले आहे. रुग्णालयातील आणखी दोन जणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. लोणी काळभोरसह तीन गावे पूर्णपणे बंद

कोरोनाबाधीत महिलेच्या संपर्कात आलेल्या खासगी रुग्णालयातील डॉक्‍टर हे उरुळी कांचन येथील, टेक्‍निशियन नर्स ही लोणी काळभोर; तर दुसरी नर्स ही रुग्णालयात राहणारी आहे. त्यामुळे कदमवाकवस्ती व लोणी काळभोर ही दोन्ही गावे मेडिकल, दवाखाने व दूध वितरण वगळता पूर्णपणे बंद केली आहेत. उरुळी कांचन ग्रामपंचायतही पूर्ण लॉकडाउन आहे.



