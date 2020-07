उरुळी कांचनमध्ये कोरोनाचा मोठा प्रादुर्भाव; एका दिवसात १३ पॉझिटीव्ह रुग्ण

लोणी काळभोर (पुणे) : उरुळी कांचन (ता. हवेली) शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. मंगळवारी (ता. ७) रात्री उशीरा कोरोनाचे तब्बल नव्याने १३ पॉझिटीव्ह रुग्ण आढळुन आले आहेत. नव्याने आढळून आलेल्या १३ रुग्णांमुळे उरुळी कांचन शहरातील अॅक्टीव्ह रुग्नांची संख्या २८वर पोचली आहे. ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दरम्यान उरुळी कांचन शहरातील भरबाजारपेठेत मंगळवारी रात्री नव्याने तेरा कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्ण आढळून आल्याच्या वृत्तास उरुळी कांचन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. सुचिता कदम यांनी दुजोरा दिला आहे. तर, उरुळी कांचन व परिसरातील कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन, उरुळी कांचन शहरात आज (ता.०८) बुधवारपासुन पुढील तीन दिवस जनता कर्फ्यू लागु करण्यात करण्यात आल्याची घोषणा सरपंच राजश्री वनारसे व उपसरपंच भाऊसाहेब कांचन यांनी मंगळवारी रात्री उशीरा केली आहे. उरुळी कांचन शहरात मंगळवारी एकाच दिवसात कोरोनाचे तब्बल पंधरा रुग्न आढळुन आल्याने, उरुळी कांचन व परीसरात एकच गोंधळ उडाला आहे. पंधरापैकी तब्बल आठ रुग्ण एकाच इमारतीमधील असल्याने निस्पन्न झाल्याने, नागरिकांत भितीचे वातावरण पसरले आहे. मागील पंधरा दिवसाच्या कालावधीत रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत असतानाही, ग्रामपंचायत प्रशासन व आरोग्य विभाग कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासंदर्भात ठोस भुमिका घेत नसल्याने कोरोना वाढत असल्याचा आरोप नागरिक करु लागले आहे. तर दुसरीकडे डॉ. सुचिता कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी दिवसभरात नव्याने आढळुन आलेल्या पंधरा पैका आठ रुग्णांना उपचारासाठी लोणी काळभोर येथिल विश्वराज हॉस्पिटल या खाजगी रुग्नालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर उर्वरित सात जणांना पुणे शहरातील विविध रुग्नालयात नेण्यात आले आहे. वरील पंधरा कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्नांच्या संपर्कात आलेल्यांची माहिती घेण्याचे काम आरोग्य विभागाने सुरु केले असुन, वरील रुग्नांच्या संपर्कात आलेल्यांचे स्वॅब (घशातील द्रव) पुढील तपासनीसाठी पुण्यातील शासकीय प्रयोगशाळेत पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. सुचिता कदम यांनी दिली आहे. कोरोनाबाधीत सराफाच्या संपर्कातील नवीण रुग्नांचे कनेक्शन...

उरुळी कांचन शहरातील एक नामांकित साठ वर्षीय सराफ व्यावसायिक पाच दिवसापुर्वी कोरोना पॉझिटीव्ह असल्याचे आढळुन आले होते. सराफ व्यावसायिकाच्या संपर्कात आलेल्यापैकी सराफाच्या दुकानातील एका महिला कर्मचाऱ्री कोरोनाबाधित असल्याचे आढळुन आले. तर संबधित महिला कर्मचाऱ्यास डबा देणारी एक महिला सोमवारी (ता. ६) सायंकाळी कोरोना पॉझिटीव्ह असल्याचे निस्पन्न झाले. तर वरील महिला राहत असलेल्या इमारतीमधील रहिवाशांची तपासणी केली असता, इमारत मालक व त्यांच्या कुटुबांतील पाच असे सहाजण एकाच कुटुबांतील कोरोना बाधीत असल्याचे आढळुन आले आहे. यामुळे कोरोना बाधीत सराफाच्या संपर्कामुळे तब्बल आठहुन अधिक पॉझिटीव्ह असल्याचे आढळुन आले आहे. उरुळी कांचन शहरात पुढील दहा दिवस संपुर्ण लॉकडाऊन?

दरम्यान, याबाबत बोलतांना हवेली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रशांत शिर्क म्हणाले, उरुळी कांचन शहर व परीसरातील कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्णांची वाढती संख्या ही बाब गंभीर आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाने आजपासुन पुढील तीन दिवस जनता कर्फ्यू लागु केला असला तरी, यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबेल याबाबत शंका आहे. यामुळे हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी सचिन बारवकर यांच्याशी चर्चा करुन, संपुर्ण उरुळी कांचन शहर व परीसर कटेंन्मेंट झोन जाहीर जाहीर करता येईल का हे पाहिले जाणार आहे. तसेच आरोग्य विभाग व ग्रामपंचायत प्रशासनाला यापुढील काळात कोरोना रोखण्यासाठी कठोर उपाय योजना करण्याच्या सुचनाही देण्यात आलेल्या आहेत.

Web Title: corona update : 13 positive patients found in Uruli Kanchan in one day