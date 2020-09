बाप रे, गणेशोत्सव बंदोबस्ताला गेलेल्या दौंडमधील 29 पोलिसांना कोरोना 

दौंड (पुणे) : दौंड शहरातील राज्य राखीव पोलिस दलाच्या (एसआरपीएफ) २९ पोलिसांसह एकूण ३६ जणांना कोरोना विषाणूची बाधा झाली आहे. औरंगाबाद व नगर येथे गणेशोत्सव बंदोबस्त करून परतलेल्या तुकड्यांमधील पोलिसांना ही बाधा झाली आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दौंड उप जिल्हा रूग्णालयाच्या वतीने ७ सप्टेंबर रोजी रॅपिड अँटिजेन डिटेक्शन किटद्वारे २०९ जणांची कोरोना तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी १७३ जणांचा तपासणी अहवाल निगेटिव्ह, तर ३६ जणांचा पॅाझिटिव्ह आला. बाधितांमध्ये एसआरपीएफ गट क्रमांक पाचचे २४, गट क्रमांक सातचे ५ पोलिस, दौंड शहरातील ६ व गोपाळवाडी (ता. दौंड) येथील १, असे एकूण ३६ जणांचा समावेश आहे. बाधितांमध्ये ३१ पुरूष व ०५ स्त्री यांचा समावेश असू,न त्यांचे वयोमान २५ ते ५१ दरम्यान आहे, अशी माहिती उप जिल्हा रूग्णालय अधीक्षक डॅा. संग्राम डांगे यांनी दिली. पुण्यात अत्यवस्थ रुग्णांना रक्तदात्यांची प्रतिक्षा एसआरपीएफ गट क्रमांक पाचचे पोलिस नगर येथे, तर गट क्रमांक सातचे औरंगाबाद येथे गणेशोत्सव काळात बंदोबस्ताकरिता गेले होते. तेथून परतल्यानंतर त्यांना नानवीज (ता. दौंड) येथील राज्य राखीव पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी गट क्रमांक पाचचे २४ व गट क्रमांक सातच्या ५ पोलिसांना बाधा झाल्याची माहिती एसआरपीएफ गट पाचचे वैद्यकीय अधिकारी डॅा. नितीन भोसले व गट सातचे पोलिस कल्याण अधिकारी सचिन डहाळे यांनी दिली. दौंड तालुक्यात १४०५ जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे, तर एकूण ३७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. उपचारानंतर ८६४ जण बरे झाले आहेत. सध्या एकूण ५०४ बाधितांवर उपचार सुरू आहेत.

- डॅा. सुरेखा पोळ- कांबळे, तालुका आरोग्य अधिकारी, दौंड



