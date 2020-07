कोविडसाठी महापालिका प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांची मानधनावर नियुक्ती करणार

पुणे : कोरोनावरील उपचारांसाठी महापालिकेच्या वतीने उभारण्यात येणाऱ्या कोविड सेंटर मध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय, आयुर्वेदिक विद्यालय, नर्सिंग कॉलेज मधील विद्यार्थ्यांची मानधनावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासंबंधित प्रस्तावाला मंगळवारी मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोना बाधितांची वाढत्या संख्येच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या वतीने उपचारासाठी जंबो कोविड सेंटर्स उभारण्यात येत आहेत. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉक्‍टर्स, नर्सेस व अन्य कर्मचारी वर्गाची गरज भासणार आहे. महापालिकेने अनुभवी स्टाफ व डॉक्‍टर्स साठी जाहिरातीही दिल्या मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय तसेच नर्सिंग कॉलेज मधील अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी आणि प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांची सहा महिन्यांसाठी नियुक्ती करण्यात येणार असून या कालावधीत त्यांना मानधन दिले जाणार आहे, असेही रासने यांनी सांगितले. वैद्यकीय महाविद्यालयात "एमबीबीएस' झालेले व प्रशिक्षणाचा कालावधी सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांना 30 हजार रुपये तर आयुर्वेदिक महाविद्यालयाकडील बीएएमएस झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना 25 हजार मानधन दिले जाणार आहे. बीएचएमएस झालेल्या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना 20 हजार रुपये, तर वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना दररोज 500 रुपये, नर्सिंगचे प्रशिक्षण आलेल्यांना दररोज 400 रुपये, कोविड केअर सेंटर, वॉर रूम, स्वाब सेंटर, इतर कोविड बाबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांना प्रतिदिन 100 रुपये मानधन अदा करण्यात येणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

Web Title: The corporation will take the help of trainee students to fight against Kovid