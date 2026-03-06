पुणे

Pune Pollution : पुण्यातील वाढत्या प्रदूषणावर नगरसेवकांची चिंता, बांधकामांवर नियंत्रणाची मागणी

Construction Dust Control : पुण्यातील वाढत्या हवा प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर अनियंत्रित बांधकामांवर कठोर निर्बंध लादण्याची मागणी नगरसेवक पुनीत जोशी यांनी आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे केली असून, 'सकाळ'च्या वृत्तमालिकेनंतर आता प्रशासकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पुणे : शहरातील वाढत्या हवा प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या अनियंत्रित बांधकामांवर कठोर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी नगरसेवक पुनीत जोशी यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आयुक्त नवलकिशोर राम यांना पत्र दिले आहे.

