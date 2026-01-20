Pune Municipal Election Result : समाविष्ट गावांतून १६ कारभारी; १२ गावांमधून महापालिकेत निवड

पुणे - पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत समाविष्ट गावांमधून प्रथमच १६ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांना या गावांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि कचरा, पाणीपुरवठा, मिळकतकराचा रखडलेला प्रश्न अशा समस्यांचे निवारण करून या भागाला न्याय देण्याची संधी निर्माण झाली आहे. .राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिकेने प्रभागरचना अंतिम केली. यामध्ये ४१ प्रभागांत १६५ नगरसेवकांचा समावेश आहे. २०१७ आणि २०२१ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांनी २०२६च्या महापालिका निवडणुकीत पहिल्यांदाच सहभाग घेतला. महापालिकेने प्रभागरचना करताना काही प्रभाग हे १०० टक्के समाविष्ट गावांच्या हद्दीत आहेत..तर काही प्रभागांमध्ये ४० ते ५० टक्के भाग गावांचा आणि उर्वरित भाग जुन्या हद्दीचा आहे. या प्रभागरचनेत समाविष्ट गावांचा थेट सात प्रभागांवर प्रभाव पडला. त्यामुळे या गावांमध्ये सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्यांसह अन्य पदांवर काम केलेले राजकीय कार्यकर्ते पुणे महापालिकेत नगरसेवक म्हणून काम करण्यासाठी इच्छुक होते. सर्वच राजकीय पक्षांनी व्यवस्थित प्रतिनिधित्व या गावांना दिले असते तर १८ ते १९ नगरसेवक या भागांतून निवडून येऊ शकले असते.उपलब्ध माहितीनुसार या निवडणुकीत राजकीय पक्षांचे सुमारे २५ उमेदवार समाविष्ट गावांमधून उभे होते. त्यापैकी १३ जणांना निवडून येण्यात यश मिळाले आहे..१६ पैकी ११ नगरसेवक भाजपचेपुणे महापालिका निवडणुकीत भाजपचे ११९ नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. त्यापैकी १६ नगरसेवकांना समाविष्ट १२ गावांतून प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे. यामध्ये ११ नगरसेवक भाजपचे आहेत. तर तीन नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि दोन नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आहेत. दरम्यान प्रभाग क्रमांक ३३ मधील काका चव्हाण हे यापूर्वी २००२ मध्ये पुणे महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. त्यांना पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे..निधीची आवश्यकतापुणे महापालिकेत ३२ गावे समाविष्ट झाली आहेत. पण या गावांत पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, पथदिवे, खराब रस्ते, सांडपाणी अशा पायाभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. त्याचप्रमाणे समाविष्ट गावांचा विकास आराखडाही रखडलेला आहे. तो राज्य सरकारकडून त्वरित मंजूर होणे आवश्यक आहे.तरच या गावांना न्याय मिळू शकतो. तसेच या भागातून निवडून आलेले नगरसेवक कोणत्या राजकीय पक्षाचे आहे, ते सत्ताधारी आहेत की विरोधक असा भेद न करता आवश्यक कामासाठी पुरेसा निधी देणे आवश्यक आहे..समाविष्ट गावांतील कारभारीप्रभाग क्र. ३ (विमाननगर-लोहगाव)डॉ. श्रेयस खांदवे (भाजप) - लोहगावरामभाऊ दाभाडे (भाजप) - वाघोलीअनिल सावत (भाजप) - वाघोलीप्रभाग ४ (खराडी-वाघोली)रत्नमाला सातव (भाजप)-वाघोली.प्रभाग १५ (मांजरी बुद्रूक-केशवनगर-साडेसतरानळी)डॉ. दादा कोद्रे (भाजप) - केशवनगरनंदा आबनावे (भाजप) - केशवनगरअजित घुले (राष्ट्रवादी काँग्रेस) - मांजरीसारिका घुले (भाजप) - मांजरीप्रभाग ३३ (शिवणे-खडकवासला-उर्वरित धायरी)अनिता इंगळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष) - शिवणेसुभाष नाणेकर (भाजप) - उत्तमनगरधनश्री कोल्हे (भाजप) - खडकवासलाकाका चव्हाण (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष) - धायरी.प्रभाग ३६ (नऱ्हे-वडगाव बुद्रूक-धायरी)जयश्री भूमकर (भाजप) - नऱ्हेप्रभाग ३८ (सुखसागरनगर-आंबेगाव-कात्रज)व्यंकोजी खोपडे (भाजप) - गुजरनिंबाळकरवाडीप्रभाग ४१ (महंमदवाडी-उंड्री)निवृत्ती बांदल (राष्ट्रवादी काँग्रेस) - वडाचीवाडीश्वेता घुले (राष्ट्रवादी काँग्रेस) - उंड्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.