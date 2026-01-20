पुणे

Pune Municipal Election Result : समाविष्ट गावांतून १६ कारभारी; १२ गावांमधून महापालिकेत निवड

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत समाविष्ट गावांमधून प्रथमच १६ नगरसेवक निवडून आले आहेत.
16 corporators selected in PMC by 23 villages included

16 corporators selected in PMC by 23 villages included

sakal

ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत समाविष्ट गावांमधून प्रथमच १६ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांना या गावांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि कचरा, पाणीपुरवठा, मिळकतकराचा रखडलेला प्रश्न अशा समस्यांचे निवारण करून या भागाला न्याय देण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Villages
corporators
winner
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.