Pune News : १०० कोटी रुपयांच्या कामांच्या निधीचे नगरसेवकांनी केले वर्गीकरण; दुबार बिलाचा धोका

पुणे - पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आलेल्या कामांचा निधी अन्य कामांसाठी वळविण्याचा धडका नगरसेवकांनी सुरू केला आहे. अगदी पाच लाखांपासून ते पाच कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केले आहेत. सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कामांच्या निधीचे नगरसेवकांनी वर्गीकरण केले आहे..त्यातील बहुतांश निधी सांडपाणी वाहिनीची दुरुस्ती, पादचारी मार्ग दुरुस्ती, खड्डे बुजविणे, रस्ते काँक्रिटीकरण करणे अशा कामांसाठी खर्ची पाडला जाणार आहे. पण प्रशासनाकडून ही अशाच पद्धतीची कामे केली जात आहेत. त्यामुळे एकाच कामावर दुबार बिल काढण्याचा उद्योग होण्याची शक्यता वाढली आहे.पुणे महापालिकेचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा सुमारे साडेसोळा हजार कोटी रुपयांचा आहे. यामध्ये भांडवली कामे, देखभाल दुरुस्तीची महसुली कामे, कर्मचाऱ्यांचा पगार यासाठी मोठी रक्कम खर्ची पडते. तसेच स्थायी समिती अध्यक्षांनी अर्थसंकल्प मांडताना त्यामध्ये नगरसेवकांसाठी स्वतंत्र ‘स’ यादी तयार केली जाते..त्यात सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना सुमारे ७ कोटी, विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना दोन कोटी रुपयांची तरतूद आहे. पक्षनेते, स्थायी समिती सदस्य अन्य पदाधिकारी यांना १२ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षातील सात महिने संपले आहेत, त्यात दोन वेळा आचारसंहिता, एसआयआर, जनगणना यामुळे नगरसेवकांचा निधी खर्ची पडलेला नाही. त्यामुळे उर्वरित पाच महिन्यांत हा निधी संपविण्यासाठी नगरसेवकांकडून खटाटोप सुरू आहे.महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करताना नगरसेवकांकडून मनपा शाळेत दुरूस्ती, स्वच्छतागृह बांधणे, खेळाचे मैदान विकसीत करणे, समाजमंदिर, विरंगुळाकेंद्र बांधणे, नवीन काँक्रिटचा रस्ता करणे, सांडपाणी वाहिनी टाकणे, पादचारी मार्ग टाकणे अशा पद्धतीची विविध कामे करण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाते. पण यातील बहुतांश कामे लगेच होणारी नसतात, पण निधीची तरतूद करण्यासाठी या कामांची तजवीज केली जाते..बिल काढण्यासाठी चालाखीमहापालिकेच्या मुख्य खात्यांकडून तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्रशासनातर्फे विविध विकास कामे, देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाते. अशा वेळी नगरसेवकांकडूनही त्याच पद्धतीची कामे करण्यासाठी ‘स’ यादीतून काम सुचविलेले असते. त्यामुळे दुबार कामे होण्याची शक्यता वाढते. काही नगरसेवक हे प्रशासनाचे काम झाल्यानंतर त्याच कामावर स यादीतील काम दाखवून बिल काढतात.तसेच यासाठी पुरावा म्हणून मोबाईलमधील तारीख बदलून नगरसेवकांना हव्या त्या पद्धतीने अक्षांश रेखांश, तारीख, वेळ असलेले फोटो जोडले जातात. कमी वेळात निधी खर्ची पाडण्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांची अशी कामे केली जात असल्याने शहरातील पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडालेला दिसून येतो, अशी कबुली काही अधिकाऱ्यांनी खासगीत दिली..तीन महिन्यांत सुमारे १०० कोटींचे प्रस्तावपुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेवर नगरसेवकांकडून वर्गीकरणाचे प्रस्ताव दाखल केले जात होते. त्यातील काही प्रस्ताव मंजूर झाले होते. पण गेल्या महिन्याभरापासून विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता होती. त्यामुळे या काळात कोणतेही प्रस्ताव मंजूर झाले नाही. गेल्या तीन महिन्यांतील कार्यपत्रिकेवर सुमारे १०० कोटींचे प्रस्ताव दाखल झालेले आहे. त्यातील बहुतांश प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केले आहेत.‘नगरसेवकांकडून सांडपाणी वाहिनी दुरुस्ती, पादचारी मार्गांची दुरूस्ती, सिमेंटचे रस्ते करणे यासह अन्य कामांसाठी निधी वर्गीकरण केला जातो. निधी वर्गीकरण करताना नगरसेवकांचा निधी नगरसेवकांना दिला आहे. प्रशासनाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही.’- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.