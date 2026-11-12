लाच मागितल्याप्रकरणी मंडल अधिकाऱ्यावर गुन्हा

पौड, ता. १२ : खरेदी केलेल्या जमिनीचा सातबारा आणि फेरफार उताऱ्यात नोंद करण्यासाठी वीस हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी घोटावडे (ता. मुळशी) येथील महिला मंडल अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार पौड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. रोहिणी शशांक गुप्ते (वय ५७, रा. सदाशिव पेठ, पुणे) असे लाच मागितलेल्या महिला अधिकाऱ्याचे नाव आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार तक्रारदारांनी केमसेवाडी येथे जमीन खरेदी केली होती. त्या जमिनीचा सातबारा उतारा आणि फेरफार उताऱ्यावर नोंद करण्यासंदर्भात तक्रारदाराने तलाठी आणि मंडल अधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला होता. त्यावेळी या नोंदीसाठी मंडल अधिकारी गुप्ते यांनी तक्रारदाराकडे मोबाईलवरून स्वतःसाठी आणि तलाठ्यासाठी प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची लाच मागितली होती.
याबाबत तक्रारदाराने २४ जुलैला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवली होती. या तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी २८ जुलैला सापळा रचून पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी अधिकारी रोहिणी गुप्ते यांनी पंचांसमक्ष स्वतःसाठी पाच हजार रुपयांची लाच मागून ती स्वीकारण्यास सहमती दर्शविल्याचे निष्पन्न झाले. या पडताळणीनंतर १२ नोव्हेंबरला पौड पोलीस ठाण्यात गुप्ते यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली.
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