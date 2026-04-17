RMC Plant Issue : अधिकारी फुटला, अन् आरएमसी प्लांटवरची कारवाई थांबली

पुणे - लोहगाव, खांदवेनगर येथील बेकायदा रेडीमिक्स सिमेंट (आरएमसी) प्लांटवर कारवाई केल्यानंतर वडगाव, धायरी भागातील नऊ प्लांटवर बुलडोचर चढवला जाणार होता. मात्र, महापालिकेतील एक वरिष्ठ अधिकारी फुटला, त्यांच्याकडून प्लांटचालकांना माहिती मिळाली आणि ही कारवाई थांबवली गेली. प्रशासनातच फुटीर अधिकारी असल्याने त्यावरून अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. .आरएमसी प्लांटचालक धुळ निर्माण होऊ नये यासाठी नियमांचे पालन करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आरएमसी प्लांटच्या भोवती उंच पत्रे लावणे, झाडे लावणे, पाण्याचा मारा करणे, वाहनांची चाके धुवणे, डंपरमधील खडी, सिमेंटमुळे धूळ उडू नये म्हणून वर कापड टाकणे अशा उपाययोजना करणे अनिवार्य आहे. नियमांचे पालन होत नसल्याने परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. 'सकाळ'ने 'गुदमरतोय श्वास' या मालिकेतून याबाबत वृत्त देऊन हा प्रकार चव्हाट्यावर आणला होता. त्यानंतर बेकायदा आरएमसी प्लांटवर कारवाई सुरु झाली आहे..बांधकाम विभागाने धायरी, वडगाव येथील प्लांटवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला दिला. त्यानुसार शुक्रवारी (ता. १७) पहाटे कारवाई करण्याचे नियोजन तयार केले. ही फाईल विविध अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवली जात असताना एका अधिकाऱ्याने याची टीप प्लांट चालकांना दिली. त्यानंतर ही कारवाई थांबविण्यासाठी वरिष्ठ पातवळीवरून सूत्रे हालली. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटात अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला कारवाई करू नका आदेश देण्यात आले. त्यामुळे हा फुटीर अधिकारी कोण? याचा शोध सुरु झाला आहे..बांधकाम विभाग गोंधळातबेकायदा आरएमसी प्लांटची यादी बांधकाम विभागाने महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाकडे पाठवली आहे. पण त्यावर करावाई करण्यासाठी ठोस पाऊल उचलण्यावरून बांधकाम विभाग गोंधळात पडला आहे. त्यातच अतिक्रमण विभागाने आयुक्तांच्या आदेशानुसार लोहगाव येथे कारवाई केल्यानंतर बांधकाम विभागाने वडगाव व धायरीतील प्लांटची यादी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे पाठवून देऊन कारवाई करण्यास सांगितले होते..'वडगाव धायरी येथील आरएमसी प्लांटवर कारवाईचे नियोजन सुरू असताना मला अचानक कारवाई करू नये असे आदेश आले. त्यामुळे कारवाई रद्द करण्यात आली.'- सोमनाथ बनकर, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग'लोहगावची कारवाई करण्याचे आदेश मी दिले होते. पण वडगाव, धायरी येथे कारवाई होणार होती याची मला माहिती नव्हती. त्यामुळे ती का झाली नाही हे मी सांगू शकत नाही. पण कारवाई का रद्द झाली?, कोण कारवाई करणार होते? याची माहिती घेतली जाईल. जर प्लांट बेकायदा असतील त्यावर कारवाईच होणार.'- नवल किशोर राम, आयुक्त.