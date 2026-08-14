पुणे

सुरुवातीच्या अवस्थेतच कपाशीवरील किडींचे व्यवस्थापन करा रसशोषक किडींसह बोंडअळीचा बंदोबस्त करण्याचे आवाहन

सुरुवातीच्या अवस्थेतच कपाशीवरील किडींचे व्यवस्थापन करा रसशोषक किडींसह बोंडअळीचा बंदोबस्त करण्याचे आवाहन
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सुरुवातीच्या अवस्थेतच व्यवस्थापन करा

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
बुलडाणा : कपाशी पिकावर सुरुवातीच्या काळात मावा, तुडतुडे आणि फुलकिडे या रसशोषक किडींचा, तर ऑगस्ट महिन्यात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते. या किडींचे वेळीच व्यवस्थापन केल्यास कपाशीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी करता येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाचा अवलंब करावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांनी केले आहे.

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