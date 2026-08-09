जाहिरात...

पुणे

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कपाशी पिकामध्ये उच्च उत्पादनक्षम वाण आणि सघन लागवड यांचा अवलंब वाढत आहे. मात्र त्याच्या जोडीलाच व्यवस्थापनातील सर्वात महत्त्वाचे असे गळफांदी काढण्याचे शास्त्रीय तंत्र शिकून घेणे गरजेचे आहे. या तंत्राचा वापर केल्यास उत्पादन वाढीसाठी फायदा होतो.

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