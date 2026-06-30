Pune Water Issue : टँकर माफियांवर सभागृहात संताप! खासगी टँकरवर नियंत्रण आणा; दर निश्चित करण्याची नगरसेवकांची मागणी

पुणे - शहरातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर खासगी टँकर चालकांकडून नागरिकांची होत असलेली लूट, टँकर भरणा केंद्रांवरील कथित गैरव्यवहार आणि प्रशासनाची निष्क्रियता यावरून पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी नगरसेवकांनी पाणीपुरवठा विभागाला चांगलेच धारेवर धरले. 'महापालिकेचे कर्मचारी पैसे मागतात, खासगी टँकर चालक पाच-पाच हजार रुपये घेत आहेत, अधिकारी फोनही उचलत नाहीत. शहरात सर्वत्र टँकर माफियांचे राज्य आहे,' अशा शब्दांत प्रशासनावर जोरदार टीका करण्यात आली..सभागृहातील भावना लक्षात घेऊन महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी खासगी टँकरच्या दरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी, भूजल स्रोत ताब्यात घेण्यासाठी आणि टँकर व्यवस्थापनाबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. शहरातील टँकर व्यवस्थेबाबत नगरसेवक सतीश लोंढे यांनी लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरील चर्चेत अनेक नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील समस्या मांडल्या..नगरसेवक पुनीत जोशी म्हणाले, 'पटवर्धन बाग टँकर पॉइंटवर दररोज ५० ते ६० टँकर भरले जातात. त्यापैकी ३० ते ४० टँकर खासगी व्यक्तींना दिले जात असल्याचा संशय आहे. येथे उघडपणे काळाबाजार सुरू असून केवळ महापालिकेच्या टँकरनाच पाणी भरण्याची परवानगी द्यावी.'हेमलता मगर म्हणाल्या, 'मगरपट्टा सिटीत तीव्र पाणीटंचाई आहे. अनेकदा फोन करूनही टँकर पाठविले जात नाहीत. अधिकारी चुकीची माहिती देतात.'दत्ता भराणे यांनी चतु:शृंगी टँकर पॉइंटवर खासगी टँकरची मोठी गर्दी होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून त्यावर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली.या चर्चेत प्रशांत तुपे, व्यंकोजी खोपडे, गणेश कल्याणकर, रूपाली धावडे, काका चव्हाण, प्रशांत जगताप, नितीन गावडे, आशिया शेख आणि प्रियंका शेंडगे यांनीही सहभाग घेतला..अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर म्हणाल्या, 'धरणातील पाणीसाठा घटल्याने शहरात २५ टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. सध्या आठ टँकर पॉइंट कार्यरत असून आणखी तीन सुरू करण्यात येणार आहेत. सर्व टँकर पॉइंटवर सीसीटीव्ही बसविले जात आहेत. खासगी टँकरच्या दरांवर नियंत्रणासाठी दोन ते तीन दिवसांत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल.''शहरातील पाणीटंचाई गंभीर बनली आहे. खासगी टँकरच्या दरांवर नियंत्रण आणणे अत्यावश्यक आहे. भूजल स्रोत ताब्यात घेण्यासाठीही तातडीने कारवाई करावी.'- मंजुषा नागपुरे, महापौर, पुणे महापालिका.‘खोटी माहिती देऊ नका’नगरसेवक सचिन मोरे यांनी पर्वती टँकर भरणा केंद्रावर दररोज किती टँकर भरले जातात, असा प्रश्न विचारला. त्यावर नंदकिशोर जगताप यांनी 'दररोज सुमारे ४५० टँकर भरले जातात. त्यापैकी ३०० महापालिकेचे, तर १५० खासगी टँकर आहेत,' अशी माहिती दिली. यावर मोरे यांनी तीव्र आक्षेप घेत, 'खोटी माहिती देऊ नका. सुमारे ८० टक्के पाणी खासगी टँकर चालक भरत आहेत. हे पाणी नागरिकांऐवजी बिल्डर आणि हॉटेल व्यावसायिकांना विकले जात आहे,' असा आरोप केला..नगरसेवकांचे प्रमुख आक्षेप* बांधकाम व्यावसायिकांकडील बोअरवेलचे पाणी टँकर चालकांना विकले जात आहे.* रामटेकडी टँकर पॉइंटवरील नोंदवही कचऱ्यात फेकल्याचा आरोप.* टँकर भरण्याच्या नोंदींमध्ये मोठ्या तफावती.* सभासदांच्या मागणीला प्राधान्य दिले जात नाही.* खासगी टँकर चालक पाच हजार रुपयांपर्यंत दर आकारत आहेत.* टँकर पॉइंटवरील नोंदी अद्ययावत नसतात.* नवीन टँकर पॉइंट सुरू करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.