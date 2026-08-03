पुणे

Pune News : ‘आर्किटेक्ट’ पदवीचा बेकायदेशीर वापर महागात; कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरचा कठोर इशारा

अनधिकृत व्यक्ती व संस्थांवर खटला भरणार; सेवा घेण्यापूर्वी नोंदणी पडताळण्याचे नागरिकांना आवाहन
The Council of Architecture (CoA) has warned of strict legal action against individuals and firms illegally using the title 'Architect', urging citizens and authorities to verify registration before availing professional services.

The Council of Architecture (CoA) has warned of strict legal action against individuals and firms illegally using the title 'Architect', urging citizens and authorities to verify registration before availing professional services.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : अनधिकृतपणे किंवा बनावट पद्धतीने स्वत:ला ‘आर्किटेक्ट’ (वास्तूविशारद) म्हणविणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांविरोधात ‘कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर’ने (सीओए) कठोर भूमिका घेतली आहे. या पदवीचा गैरवापर करणे हा गंभीर गुन्हा असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा कौन्सिलने जाहीर नोटिशीद्वारे दिला आहे.

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