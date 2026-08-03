Pune News : ‘आर्किटेक्ट’ पदवीचा बेकायदेशीर वापर महागात; कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरचा कठोर इशारा

पुणे : अनधिकृतपणे किंवा बनावट पद्धतीने स्वत:ला ‘आर्किटेक्ट’ (वास्तूविशारद) म्हणविणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांविरोधात ‘कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर’ने (सीओए) कठोर भूमिका घेतली आहे. या पदवीचा गैरवापर करणे हा गंभीर गुन्हा असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा कौन्सिलने जाहीर नोटिशीद्वारे दिला आहे..‘आर्किटेक्ट्स ॲक्ट, १९७२’ नुसार नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त पदवीधारक व्यक्तींनाच भारतात ‘आर्किटेक्ट’ नाव वापरण्याचा वैधानिक अधिकार आहे. अशा नोंदणीकृत आर्किटेक्ट्सना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वेगळ्या नोंदणीची गरज नाही, असे कौन्सिलकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..अधिकृत नोंदणी नसतानाही आर्किटेक्ट म्हणून कामे मिळवणे किंवा पदवीचा वापर करणे हा ‘आर्किटेक्ट्स ॲक्ट, १९७२’ मधील कलम ३६, ३७ आणि ‘भारतीय न्याय संहिता, २०२३’ नुसार गंभीर गुन्हा ठरतो. अनधिकृत व्यक्तींनी या पदवीचा वापर त्वरित थांबवावा; अन्यथा सक्षम न्यायालयात खटला चालवला जाईल, असे नोटिशीत नमूद आहे..नोंदणी पडताळण्याचे आवाहननागरिक, सरकारी विभाग, पालिका, विकास प्राधिकरणे व बिल्डर्सनी कोणत्याही आर्किटेक्टची सेवा घेण्यापूर्वी कौन्सिलच्या अधिकृत संकेतस्थळावर त्यांच्या नोंदणीची खात्रीशीर पडताळणी करावी, असे आवाहन कौन्सिलने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.