Pune Metro : सिंहगड रस्ता मेट्रो मार्ग बदलण्याची मागणी; वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नगरसेविकेचे महापालिकेकडे निवेदन

Sinhagad Road Metro realignment : सिंहगड रस्त्यावर प्रस्तावित उड्डाणपुल मेट्रोमार्गामुळे वाहतूक कोंडी होणार असल्याने नगरसेविका मंजूषा नागपुरे यांनी मेट्रो मार्ग नदीपात्र किंवा कॅनॉल रस्त्यावर स्थलांतर करण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपुलाला छिद्र पाडून मेट्रोचे काम न करता हा मेट्रोमार्ग नदीपात्रातून किंवा कॅनॉल रस्त्यावर स्थलांतरीत करावी अशी मागणी नगरसेविका मंजूषा नागपुरे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान हे हे पत्र नागपुरे यांनी महापालिका निवडणुकीपूर्वी डिसेंबर महिन्यात दिले आहे.

