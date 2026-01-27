Pune Metro : सिंहगड रस्ता मेट्रो मार्ग बदलण्याची मागणी; वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नगरसेविकेचे महापालिकेकडे निवेदन

पुणे : सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपुलाला छिद्र पाडून मेट्रोचे काम न करता हा मेट्रोमार्ग नदीपात्रातून किंवा कॅनॉल रस्त्यावर स्थलांतरीत करावी अशी मागणी नगरसेविका मंजूषा नागपुरे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान हे हे पत्र नागपुरे यांनी महापालिका निवडणुकीपूर्वी डिसेंबर महिन्यात दिले आहे. .Nigdi Chakan Metro : निगडी ते चाकण मेट्रो व्हाया वाकड! भक्ती-शक्ती ते थेट चाकणपर्यंत मेट्रो मार्ग नेण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू.सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर खडकवासला ते हडपसर-खराडी या मेट्रो मार्गाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. हे काम सुरु झाल्यानंतर मेट्रोच्या खांबांसाठी ६६ ठिकाणी उड्डाणपुलाला छिद्र पाडावे लागणार आहेत. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने दोन डिसेंबर रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते..नागपुरे यांनी ८ डिसेंबर रोजी यासंदर्भात आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर मेट्रो हा प्रभावी उपाय आहे. सिंहगड रस्त्यावर इलोव्हेटेड मेट्रो प्रस्तावित केली आहे. पण हा मेट्रोमार्ग नदीपात्रात किंवा कॅनॉल रस्त्याने नेल्यास सिंहगड रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होणार नाही. उलट या मेट्रोमार्ग स्थलांतरीत केल्यास मेट्रोचे वेगात काम पूर्ण होईल. या बदलामुळे सिंहगड रस्त्याचे विद्रूपीकरण टाळले. खडकवासला ते खराडी हा मार्ग शहराच्या पूर्व-पश्चिम-दक्षिण भागातील नागरिकांसाठी जीवनवाहिनी ठरणार आहे. या रस्त्यावरील नागरिकांचा अनुभव पाहता या मार्गात बदल करावा असे नागपुरे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.