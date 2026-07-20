पुणे - गर्भलिंग निदान कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आशा कार्यकर्तीमार्फत पहिली मुलगी असलेल्या पती-पत्नीचे समुपदेशन करावे. गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा आणि गर्भपात कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस आणि आरोग्य विभागाने कार्यप्रणाली तयार करावी. ही कार्यप्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, अशा सूचना विधान परिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सोमवारी केल्या..महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांतील बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपात प्रकरणांविषयी विधानपरिषदेत अल्पकालीन सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषद सदस्य डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकांचे आयोजन करण्याचे आश्वासन दिले होते..त्याअनुषंगाने आरोग्य विभाग व गृह विभागातील अधिकारी यांच्या समवेत नवीन प्रशासकीय इमारत येथे आयोजित बैठकीत डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. या वेळी आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक डॉ. भगवान पवार, डॉ. डी. टी. कानगुले उपस्थित होते. चारही जिल्ह्यांतील पोलिस, आरोग्य व महसूल विभागाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते..या वेळी, डॉ. कंदेवाड यांनी सल्लागार समित्यांचा नियमितपणे दर तीन महिन्याला आढावा घेतला जात असून नोंदणीकृत गर्भलिंग निदान केंद्रांचे परीक्षण केले जात असल्याचे सांगितले. अनधिकृतपणे व बेकायदेशीररित्या चालवल्या जाणाऱ्या केंद्रांवर कारवाई करण्यात येत आहे. दोन्ही कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस आणि आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी ५ ऑगस्टपर्यंत सूचना पाठवाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले..डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या -जिल्ह्यात घडणाऱ्या घटनांबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि पोलिसांनी समन्वय ठेवावापुणे, सातारा, सोलापूर व सांगली जिल्ह्यात सल्लागार समितीकडील प्रकरणांची माहिती पोलिसांना द्याप्रत्येक जिल्ह्यातील महिला दक्षता समितीतील महिला सदस्यांना कायद्यांची माहिती कार्यशाळेद्वारे द्याप्रलंबित प्रकरणातील गुन्हेगार दुसऱ्या जिल्ह्यातील असल्यास त्या जिल्ह्यांना त्याबाबत अवगत करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.