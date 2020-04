पिंपरी : तणावग्रस्तांसाठी समुपदेशन केंद्र

पिंपरी : कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तींचे नातेवाइक व लॉकडाऊनमुळे काही नागरिकांना नैराश्‍य येऊ शकते. गोंधळलेली स्थिती, भीती व चिंता वाढू शकते. याबाबत माहिती व समुपदेशन अर्थात मार्गदर्शन केंद्र महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय पदव्यूत्तर संस्थेच्या मानसशास्त्र विभागामार्फत सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्रात सकाळी 10 ते सायंकाळी सहापर्यंत वैद्यकीय अधिकारी आणि मनोसामाजिक समाजसेवकांमार्फत रुग्णांच्या नातेवाईकांसह इतरांनाही मार्गदर्शन, समुपदेशन, मानसिक आधार, आनुषंगिक मदत दिली जात आहे. यासाठी वायसीएमचे अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र वाबळे आणि डॉ. मंजित संत्रे यांच्यासह वैद्यकीय समाजसेवक महादेव बोत्रे, कुंडलिक आमले, किसन गायकवाड, रवींद्र आमले, लता सुवर्णकार, मनोसामाजिक समाजसेक प्रकाश जुंकटवार आणि रिअल लाईफ रिअल पीपल संस्थेचे एम. ए. हुसेन काम करीत आहेत. अधिक माहितीसाठी संपर्क : 020-67332297.

