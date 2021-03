क्रिकेट खेळण्यास मज्जाव केल्याने दाम्पत्यासह मुलाला जबर मारहाण; 9 जणांविरोधात गुन्हा

पुणे - घरासमोर क्रिकेट खेळण्यास मज्जाव केल्याच्या रागातून दाम्पत्यासह त्यांच्या मुलाला टोळक्‍याने जबर मारहाण केली. तसेच खुनाचा प्रयत्न केला. ही घटना रविवारी सकाळी अकरा वाजता रामटेकडी येथे घडली होती. याप्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून एकास अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी परशुराम यलप्पा मिरेकर (वय 72, रा. रामटेकडी) असे अटक केलेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे. तर चार अल्पवयीन मुलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. याबरोबरच काजल सुरेश मिरेकर (वय 31), सुरेश परशुराम मिरेकर (वय 38), अदिनाथ संजय मिरेकर (वय 19, तिघेही रा. रामटेकडी) यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पुष्पा ठाकुर (वय 40, रा. रामटेकडी, हडपसर) यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी यांचे रामटेकडी येथील घर व सुनील सायकल मार्टच्या शेजारी काही मुले क्रिकेट खेळत होते. त्यावेळी फिर्यादीचे पती दिपक यांनी संबंधीत मुलांना तुम्ही येथे क्रिकेट खेळू नका असे सांगितले. त्याचा राग मनात धरून आरोपींनी आरडा ओरडा करत फिर्यादी व त्यांच्या पतीला शिवीगाळ करीत धमकाविण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर आरोपींनी फिर्यादी, त्यांचे पती व मुलास लाथाबुक्‍क्‍यांनी, बॅट, स्टंप व दगड विटांनी मारहाण करीत त्यांच्या खुनाचा प्रयत्न केला. या घटनेत फिर्यादीची सोन्याची रिंग गहाळ झाली. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक भोलेनाथ अहिवळे करीत आहेत. Edited By - Prashant Patil

