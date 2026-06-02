Pune News : टीटीएम’च्या हिशेबाला कंटाळून दाम्पत्याचा घटस्फोट; नाश्ता, सहलीपासून घरखर्चापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत पतीचा अर्ध्या रकमेचा आग्रह

पुणे - आयटी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या उच्च उत्पन्न गटातील एका दाम्पत्याचा विवाहानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच खर्चाच्या सततच्या हिशेबामुळे संसार मोडला. नाश्ता, जेवण, भेटवस्तू, पर्यटन आणि घरखर्च अशा प्रत्येक बाबतीत पत्नीने अर्धा खर्च उचलावा, यासाठी पती सातत्याने तगादा लावत. त्यातून परस्परांतील मतभेद टोकाला गेल्यानंतर दोघांनी संमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला..दोघेही आयटी क्षेत्रात कार्यरत असून पतीला मोठा पगार होता. तुलनेने पत्नी कमी कमावते. कुटुंबासाठी केलेल्या प्रत्येक खर्चाचा पती काटेकोर हिशेब ठेवत. हॉटेलात नाश्त्यासाठी किंवा जेवणासाठी गेल्यास बिलाची अर्धी रक्कम देण्याची अपेक्षा तो पत्नीकडून करत. इतकेच नव्हे तर पत्नीला दिलेल्या भेटवस्तूंचा अर्धा खर्चही तिने उचलावा, अशी त्याची भूमिका होती. फिरायला जाणे किंवा इतर कौटुंबिक खर्चांसाठीही पत्नीने समान वाटा उचलावा, असा कायम पतीचा आग्रह असल्याचे पत्नीच्या दाव्यात नमूद आहे..या जोडप्याचा विवाह मे २०२३ मध्ये अरेंज मॅरेज पद्धतीने झाला होता. विवाहानंतर काही काळातच दोघांमधील संवाद कमी झाला. आठवड्यातून दोन ते तीन वेळाच त्यांच्यात बोलणे होत. पत्नी माहेरी आर्थिक मदत करते, या संशयावरून दोघांमध्ये वाद होत होते. मतभेद वाढत गेल्याने दाम्पत्यामध्ये दुरावा निर्माण झाला. गेल्या वर्षभरापासून दोघांमध्ये वैवाहिक संबंधही नव्हते. एकमेकांना वेळ न देणे, संवादाचा अभाव आणि सततचे आर्थिक वाद यामुळे अखेर त्यांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी ॲड. प्राजक्ता तारू यांच्यामार्फत घटस्फोटाचा दावा दाखल केला होता. त्यांना ॲड. सागर गिरी आणि ॲड. वैष्णवी मडेल यांनी मदत केली..नऊ दिवसांत निकाली निघाला खटला -संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण अवघ्या नऊ दिवसांत निकाली निघाले. १३ मे ला दावा दाखल करण्यात आला होता. २२ मे ला तो निकाली काढण्यात आला. दोन्ही बाजूंची भूमिका स्पष्ट असल्याने न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीत आदेश दिला. त्यामुळे दीर्घकालीन न्यायालयीन प्रक्रियेऐवजी दोघांनाही जलद दिलासा मिळाला. विशेष म्हणजे घटस्फोट प्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च पत्नीनेच उचलला आहे..नाश्ता किंवा जेवणासाठी बाहेर गेल्यावर बिलातील अर्धी रक्कम देण्याचा आग्रह पती करत असे. सहलीचे नियोजन असो किंवा भेटवस्तू खरेदी, प्रत्येक गोष्टीत खर्चाचे समान वाटप करण्याची त्याची भूमिका होती. आर्थिक स्वातंत्र्य आणि वैवाहिक नात्यातील अपेक्षा यामध्ये समतोल साधला गेला नाही. त्यातून या जोडप्याचे वाद वाढत गेले आणि त्यांनी घटस्फोटाचा निर्णय घेतला. दोघे एक वर्षाहून अधिक काळ विभक्त राहत असल्याने हे प्रकरण त्वरित निकाली काढले.- प्राजक्ता तारू, दाम्पत्याचे वकील.