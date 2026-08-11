कोरेगाव भीमात चोरीचा प्रयत्न फसला

कोरेगाव भीमा, ता. ११ : शिरूर तालुक्यातील कोरेगाव भीमा येथील एका कुरिअर कंपनीचे शटर उचकटून चोरी करण्याचा प्रयत्न कर्मचाऱ्याच्या सतर्कतेमुळे फसला. पोलिसांना दूरध्वनी केल्याचे लक्षात येताच चोरटे आपली रिक्षा घटनास्थळीच सोडून पसार झाले. सोमवारी (ता. १०) सकाळी सातच्या सुमारास ही घटना घडली.
येथील बालाजी कॉम्प्लेक्समधील ‘सँडोफॅक्स टेक्नॉलॉजी लि.’ या कुरिअर कंपनीत सोमवारी पहाटे ६.५७ वाजता तीन अज्ञात चोरट्यांनी शटर उचकटून प्रवेश केला. चोरट्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तोडफोड करून रोकड असलेले लॉकर उघडण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, कंपनीचे डिलिव्हरी बॉय अजय गोंडे कामावर आले असता त्यांना शटर उचकटलेले दिसले. त्यांनी तातडीने पोलिसांना दूरध्वनी लावला.
गोंडे पोलिसांशी बोलत असल्याचे पाहून चोरट्यांनी तेथून पळ काढला, तर रिक्षाचालक आपली रिक्षा (क्र. एम.एच.१२ क्यू.ई.५९४८) सोडून पळाला. या घटनेत कंपनीतील रोकड आणि पार्सल सुरक्षित राहिल्याने मोठी हानी टळली. व्यवस्थापक महेश भोसले (वय ३२, रा. वाघोली) यांच्या फिर्यादीवरून शिक्रापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. जप्त केलेल्या रिक्षाच्या आधारे पोलिस चोरट्यांचा शोध घेत आहेत.