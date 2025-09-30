पुणे

Pune News : राष्ट्रीय कबड्डीपटू मुलीच्या खून प्रकरणात साक्ष नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्ण

बिबवेवाडी येथे एकतर्फी प्रेमातून पंधरा वर्षांच्या राष्ट्रीय कबड्डीपटू मुलीवर तब्बल ४२ वार करून तिचा निर्घृण खून केला होता.
पुणे - बिबवेवाडी येथे एकतर्फी प्रेमातून पंधरा वर्षांच्या राष्ट्रीय कबड्डीपटू मुलीवर तब्बल ४२ वार करून तिचा निर्घृण खून केल्याप्रकरणी आरोपीविरोधात सर्व साक्षीदारांची साक्ष व उलटतपासणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यावर १० ऑक्टोबरला अंतिम युक्तिवाद होणार आहे.

