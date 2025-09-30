Pune News : राष्ट्रीय कबड्डीपटू मुलीच्या खून प्रकरणात साक्ष नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्ण

पुणे - बिबवेवाडी येथे एकतर्फी प्रेमातून पंधरा वर्षांच्या राष्ट्रीय कबड्डीपटू मुलीवर तब्बल ४२ वार करून तिचा निर्घृण खून केल्याप्रकरणी आरोपीविरोधात सर्व साक्षीदारांची साक्ष व उलटतपासणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यावर १० ऑक्टोबरला अंतिम युक्तिवाद होणार आहे..या गुन्ह्यात आरोपी शुभम ऊर्फ ऋषिकेश बाजीराव भागवत (वय २२) याच्या विरोधात खून करणे, जीवे मारण्याची धमकी देणे, शस्त्रास्त्र कायदा व मुंबई पोलिस कायद्याच्या विविध कलमांनुसार आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. त्याच्याविरोधात खून झालेल्या मुलीच्या चुलत बहिणीने तक्रार दिली होती..ही घटना १२ ऑक्टोबर २०२१ ला बिबवेवाडीतील यश लॉन्स येथे घडली होती. मुलीने प्रेमास नकार दिल्याने; तसेच फोनवर बोलणे टाळल्याच्या रागातून आरोपीने तिच्यावर चाकूने ४२ वेळा वार करून निर्घृण खून केला, असे तक्रारीत नमूद आहे. या खटल्याचे कामकाज विशेष सरकारी वकील हेमंत झंजाड पाहात आहेत..अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. या खटल्यात १२ साक्षीदारांनी साक्ष नोंदविली असून, त्यामध्ये पाच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, पंच, वैद्यकीय अधिकारी, तपास अधिकारी आदींचा समावेश आहे.प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी आरोपीला न्यायालयात ओळखले आहे. बचाव पक्षातर्फे साक्षीदारांची उलटतपासणीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. आता त्यावर अंतिम युक्तिवाद होणार असून, त्यानंतर हे प्रकरण निकालासाठी ठेवले जाईल, असे ॲड. झंजाड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.