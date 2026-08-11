पुणे

बारामती न्यायालय परिसरातून आरोपीचा पळण्याचा प्रयत्न

बारामती न्यायालय परिसरातून आरोपीचा पळण्याचा प्रयत्न
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बारामती, ता. ११ : येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या न्यायालय परिसरात पोलिसांच्या ताब्यातील आरोपीने पोलिस कर्मचाऱ्याला धक्का देत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना सोमवारी (ता. १०) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडली. दौंड पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार महेंद्र हरिभाऊ लोहार हे आरोपींना न्यायालयात हजर करून परतत असताना परदेशी ऊर्फ ढेप्या सुदाम चव्हाण (वय १९, रा. बोरीवेल, ता. दौंड) याने लोहार यांना पाठीमागून जोराचा धक्का दिला. त्यामुळे लोहार खाली पडून त्यांच्या उजव्या पायाच्या गुडघ्याला किरकोळ दुखापत झाली. त्यानंतर आरोपीने पळ काढला. पोलिस हवालदार विनोद चव्हाण व रणजित धनकम यांनी पाठलाग करून, न्यायालय परिसरातील आकाश घारे व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने आरोपीला पुन्हा ताब्यात घेतले. याप्रकरणी परदेशीविरुद्ध बारामती शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार यशवंत पवार करीत आहेत.

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